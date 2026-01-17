Com Ivete no palco e Marcelo Sangalo como DJ, Dito Espinheira reúne famosos e celebra aniversário no Principote

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:16
O beach club Principote, no Rio Vermelho, foi o cenário da comemoração do aniversário de Dito Espinheira, na noite desta sexta-feira (16), em Salvador. Assessor pessoal e amigo próximo de Ivete Sangalo, ele reuniu convidados em uma celebração marcada por música ao vivo, clima descontraído e grande presença de famosos.
Durante a festa, Ivete subiu ao palco e dividiu os vocais com Alexandre Peixe. Juntos, interpretaram “Vampirinha”, aposta da cantora para o Carnaval, além de “Primeiros Erros”, canção consagrada na voz da banda Capital Inicial.
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos
A noite contou ainda com participações musicais de Márcia Freire, Ricardo Chaves, Gilmelândia e Tuca Fernandes.
Entre os convidados, estiveram nomes como Regina Casé, Tia Má, Gilberto Gil, Lore Improta, além do casal Carla Perez e Xanddy Harmonia. A influenciadora Ju de Paulla também marcou presença na celebração.
Muito próximo de Ivete Sangalo, Dito Espinheira acompanha a artista nos bastidores da carreira há anos e é padrinho de um de seus filhos. Ao longo do dia, ele já havia recebido diversas homenagens nas redes sociais, com mensagens de carinho enviadas por amigos, pessoas próximas e fãs da cantora, celebrando o novo ciclo do aniversariante.