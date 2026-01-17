Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Ivete no palco e Marcelo Sangalo como DJ, Dito Espinheira reúne famosos e celebra aniversário no Principote

Festa no Rio Vermelho reuniu artistas, comunicadores e nomes ligados à música e ao Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:16

Festa de Dito Espinheira
Festa de Dito Espinheira Crédito: Reprodução

O beach club Principote, no Rio Vermelho, foi o cenário da comemoração do aniversário de Dito Espinheira, na noite desta sexta-feira (16), em Salvador. Assessor pessoal e amigo próximo de Ivete Sangalo, ele reuniu convidados em uma celebração marcada por música ao vivo, clima descontraído e grande presença de famosos.

Durante a festa, Ivete subiu ao palco e dividiu os vocais com Alexandre Peixe. Juntos, interpretaram “Vampirinha”, aposta da cantora para o Carnaval, além de “Primeiros Erros”, canção consagrada na voz da banda Capital Inicial.

Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos

Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram
1 de 14
Dito reuniu famosos para celebrar seus 60 anos por Reprodução/Instagram

A noite contou ainda com participações musicais de Márcia Freire, Ricardo Chaves, Gilmelândia e Tuca Fernandes.

Entre os convidados, estiveram nomes como Regina Casé, Tia Má, Gilberto Gil, Lore Improta, além do casal Carla Perez e Xanddy Harmonia. A influenciadora Ju de Paulla também marcou presença na celebração.

Leia mais

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Qual é o perfume de Ivete Sangalo? Veja versões mais baratas e super parecidas

Imagem - Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Ivete Sangalo leva o Ivete Clareou para nove cidades em 2026

Muito próximo de Ivete Sangalo, Dito Espinheira acompanha a artista nos bastidores da carreira há anos e é padrinho de um de seus filhos. Ao longo do dia, ele já havia recebido diversas homenagens nas redes sociais, com mensagens de carinho enviadas por amigos, pessoas próximas e fãs da cantora, celebrando o novo ciclo do aniversariante.

Tags:

Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Dito Espinheira

Mais recentes

Imagem - Universo envia respostas hoje (17 de janeiro): 3 signos encerram fase de confusão e encontram paz

Universo envia respostas hoje (17 de janeiro): 3 signos encerram fase de confusão e encontram paz
Imagem - Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido

Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido
Imagem - A hora é essa! Touro, Libra e Aquário vivem momento chave para decisões e novos caminhos

A hora é essa! Touro, Libra e Aquário vivem momento chave para decisões e novos caminhos

MAIS LIDAS

Imagem - Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026
01

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

Imagem - Áries, Leão e Escorpião recebem sinal positivo e podem viver reviravolta nos próximos dias
02

Áries, Leão e Escorpião recebem sinal positivo e podem viver reviravolta nos próximos dias

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos
04

Morre Alan Sanches, deputado estadual e ex-presidente da Câmara de Salvador, aos 58 anos