A hora é essa! Touro, Libra e Aquário vivem momento chave para decisões e novos caminhos

Signos entram em fase de mudanças positivas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma nova movimentação no céu aponta para dias de escolhas marcantes e reviravoltas construtivas na vida de três signos do zodíaco. O momento favorece conversas francas, ajustes de rota e oportunidades que surgem a partir de atitudes mais conscientes.

Touro

Taurinos entram em um período de definição. Questões que vinham sendo adiadas, principalmente ligadas à vida financeira ou profissional, pedem posicionamento. A boa notícia é que o cenário favorece estabilidade e crescimento, desde que haja coragem para sair da zona de conforto e assumir novas responsabilidades.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Libra

Para Libra, a fase é de equilíbrio emocional e clareza nas relações. Uma conversa importante pode mudar o rumo de uma história, seja no amor, na família ou no trabalho. O momento também favorece acordos e reconciliações, desde que o signo priorize o que realmente traz paz e segurança.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Aquário

Aquarianos vivem dias de expansão. Ideias ganham força, projetos avançam e oportunidades inesperadas podem surgir. O período pede atenção aos detalhes e confiança na própria intuição. Mudanças que começam agora tendem a trazer mais autonomia e satisfação pessoal nos próximos meses.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

A energia do momento indica que escolhas feitas com maturidade e honestidade têm grande potencial de transformar a realidade desses três signos, abrindo caminhos mais leves e promissores.

