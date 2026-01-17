A hora é essa! Touro, Libra e Aquário vivem momento chave para decisões e novos caminhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 19:00
Uma nova movimentação no céu aponta para dias de escolhas marcantes e reviravoltas construtivas na vida de três signos do zodíaco. O momento favorece conversas francas, ajustes de rota e oportunidades que surgem a partir de atitudes mais conscientes.
Touro
Taurinos entram em um período de definição. Questões que vinham sendo adiadas, principalmente ligadas à vida financeira ou profissional, pedem posicionamento. A boa notícia é que o cenário favorece estabilidade e crescimento, desde que haja coragem para sair da zona de conforto e assumir novas responsabilidades.
Libra
Para Libra, a fase é de equilíbrio emocional e clareza nas relações. Uma conversa importante pode mudar o rumo de uma história, seja no amor, na família ou no trabalho. O momento também favorece acordos e reconciliações, desde que o signo priorize o que realmente traz paz e segurança.
Aquário
Aquarianos vivem dias de expansão. Ideias ganham força, projetos avançam e oportunidades inesperadas podem surgir. O período pede atenção aos detalhes e confiança na própria intuição. Mudanças que começam agora tendem a trazer mais autonomia e satisfação pessoal nos próximos meses.
A energia do momento indica que escolhas feitas com maturidade e honestidade têm grande potencial de transformar a realidade desses três signos, abrindo caminhos mais leves e promissores.