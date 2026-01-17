Acesse sua conta
Marido de Erlan Bastos escreve texto de despedida comovente após morte do jornalista: 'Me perdoa'

Em um texto marcado por emoção e despedida, ele falou sobre a dor da perda

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 18:31

Erlan e o marido, Neto
Erlan e o marido, Neto Crédito: Reprodução

O jornalista Neto Maciel usou as redes sociais neste sábado (17) para se manifestar publicamente pela primeira vez após a morte do marido, o apresentador e jornalista Erlan Bastos. Em um texto marcado por emoção e despedida, ele relembrou a trajetória do casal, que estava junto havia quase 15 anos, e falou sobre a dor da perda.

Na publicação, Neto descreveu Erlan como um “guerreiro inabalável” e destacou a força demonstrada pelo companheiro nas últimas semanas, período em que enfrentava uma tuberculose peritoneal. O jornalista estava internado em Teresina há cerca de um mês.

O desabafo também trouxe à tona a frustração pelos planos que haviam sido feitos para depois da alta hospitalar. “Fizemos planos para quando vencêssemos essa luta. Ontem eu prometi que tudo iria ficar bem, me perdoe amor!”, escreveu Neto, em um dos trechos mais comoventes da mensagem.

Além da relação pessoal, o jornalista ressaltou a importância de Erlan para o jornalismo de celebridades, definindo o companheiro como uma inspiração humana e profissional. Ao longo do texto, ele mencionou ainda o respeito, a cumplicidade e o cuidado que marcaram a história do casal ao longo dos anos.

A publicação gerou forte repercussão nas redes sociais, com mensagens de solidariedade de colegas de profissão, artistas e seguidores. Erlan Bastos era um nome conhecido no meio jornalístico e sua morte provocou comoção entre profissionais da comunicação em todo o país.

