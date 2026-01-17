32 ANOS

Quem era Erlan Bastos, jornalista de celebridades e denúncias que morreu de forma precoce

Jornalista construiu carreira no jornalismo popular, passou por grandes emissoras e ganhou projeção nacional com cobertura de celebridades e denúncias

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 17:00

Erlan Bastos Crédito: Reprodução

Erlan Bastos foi um jornalista e apresentador brasileiro que se destacou pela linguagem direta, atuação firme e presença marcante no jornalismo televisivo. Natural de Manaus, no Amazonas, ele construiu uma trajetória ligada tanto ao entretenimento quanto ao jornalismo investigativo, sempre com forte apelo popular.

Ao longo da carreira, Erlan passou por diferentes emissoras do país. Teve destaque na Record TV, onde comandou edições do Balanço Geral no Ceará, e também atuou na TV Meio. Seu estilo combativo, com questionamentos diretos e espaço para denúncias, ajudou a consolidar sua imagem como comunicador atento às demandas do público.

Nos últimos meses, Erlan integrava o elenco da NC TV Amapá, emissora do Grupo Norte de Comunicação, onde apresentava o programa Bora Amapá. Apesar de ter chegado recentemente ao estado, seu trabalho ganhou repercussão rápida. A emissora destacou que, em pouco tempo, ele conseguiu provocar debates relevantes e fortalecer o jornalismo crítico local.

Além da televisão, Erlan Bastos também era responsável pelo portal Em Off, voltado à cobertura do universo dos famosos e bastidores do entretenimento. O site se tornou conhecido por divulgar informações sobre celebridades, reality shows e acontecimentos do meio artístico, ampliando sua visibilidade nacional.

Em 2024, Erlan chegou a disputar as eleições municipais em Teresina, onde se candidatou ao cargo de vereador, sinalizando interesse em ampliar sua atuação no debate público para além do jornalismo.