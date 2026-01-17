BRIGA

Erlan Bastos teve treta épica com Marina Ruy Barbosa pouco antes de morrer; relembre

Discussão nas redes sociais aconteceu em 2025 e envolveu ameaça de processo após troca pública de acusações

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:30

Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais Crédito: Reprodução

O jornalista Erlan Bastos, que morreu neste sábado (17), aos 32 anos, teve uma trajetória marcada por posicionamentos firmes e polêmicas no jornalismo de celebridades. Um dos episódios mais lembrados ocorreu em agosto de 2025, quando ele se envolveu em uma discussão pública com a atriz Marina Ruy Barbosa nas redes sociais.

A controvérsia começou após a publicação, no portal Em Off, comandado por Erlan, de uma reportagem sobre uma suposta crise no relacionamento de Marina com o então noivo, o empresário Abdul Fares. A informação havia sido divulgada inicialmente em colunas de celebridades e foi negada pela assessoria da atriz.

Marina reagiu ao título da matéria e criticou publicamente a abordagem adotada pelo site. “Para de querer cliques com título tendencioso. Coisa feia”, escreveu a atriz, afirmando que o conteúdo não refletia a realidade do relacionamento.

Erlan respondeu dizendo que a atriz estaria ignorando o conteúdo do texto e elevou o tom da discussão, fazendo ataques pessoais. A troca de mensagens se intensificou, com novas respostas de ambos os lados, até que Marina afirmou que levaria o caso à Justiça. “Você então agora vai provar na Justiça tudo isso que acabou de dizer”, declarou.

Na sequência, a atriz reforçou que não se submeteria a ofensas e classificou as declarações como crimes contra sua honra, afirmando que pessoas públicas também têm direito à preservação da dignidade. Erlan voltou a responder, mantendo o embate de forma pública.

O episódio teve ampla repercussão na época e se tornou um dos confrontos mais comentados entre jornalistas de celebridades e artistas nas redes sociais. Embora não tenha havido desfecho judicial divulgado, a discussão marcou a imagem pública de Erlan Bastos como um profissional combativo, de linguagem direta e postura confrontacional, características que também definiram sua atuação no jornalismo.

