Erlan Bastos teve treta épica com Marina Ruy Barbosa pouco antes de morrer; relembre

Fernanda Varela
Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:30
O jornalista Erlan Bastos, que morreu neste sábado (17), aos 32 anos, teve uma trajetória marcada por posicionamentos firmes e polêmicas no jornalismo de celebridades. Um dos episódios mais lembrados ocorreu em agosto de 2025, quando ele se envolveu em uma discussão pública com a atriz Marina Ruy Barbosa nas redes sociais.
A controvérsia começou após a publicação, no portal Em Off, comandado por Erlan, de uma reportagem sobre uma suposta crise no relacionamento de Marina com o então noivo, o empresário Abdul Fares. A informação havia sido divulgada inicialmente em colunas de celebridades e foi negada pela assessoria da atriz.
Erlan Bastos x Marina Ruy Barbosa: relembre a briga
Marina reagiu ao título da matéria e criticou publicamente a abordagem adotada pelo site. “Para de querer cliques com título tendencioso. Coisa feia”, escreveu a atriz, afirmando que o conteúdo não refletia a realidade do relacionamento.
Erlan respondeu dizendo que a atriz estaria ignorando o conteúdo do texto e elevou o tom da discussão, fazendo ataques pessoais. A troca de mensagens se intensificou, com novas respostas de ambos os lados, até que Marina afirmou que levaria o caso à Justiça. “Você então agora vai provar na Justiça tudo isso que acabou de dizer”, declarou.
Na sequência, a atriz reforçou que não se submeteria a ofensas e classificou as declarações como crimes contra sua honra, afirmando que pessoas públicas também têm direito à preservação da dignidade. Erlan voltou a responder, mantendo o embate de forma pública.
O episódio teve ampla repercussão na época e se tornou um dos confrontos mais comentados entre jornalistas de celebridades e artistas nas redes sociais. Embora não tenha havido desfecho judicial divulgado, a discussão marcou a imagem pública de Erlan Bastos como um profissional combativo, de linguagem direta e postura confrontacional, características que também definiram sua atuação no jornalismo.
Erlan Bastos
Com a morte precoce do jornalista, o episódio passa a integrar o histórico de uma carreira que gerou debates intensos sobre limites, responsabilidade editorial e a relação entre imprensa e figuras públicas no ambiente digital.