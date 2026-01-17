Acesse sua conta
Erlan Bastos teve treta épica com Marina Ruy Barbosa pouco antes de morrer; relembre

Discussão nas redes sociais aconteceu em 2025 e envolveu ameaça de processo após troca pública de acusações

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:30

Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais
Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais Crédito: Reprodução

O jornalista Erlan Bastos, que morreu neste sábado (17), aos 32 anos, teve uma trajetória marcada por posicionamentos firmes e polêmicas no jornalismo de celebridades. Um dos episódios mais lembrados ocorreu em agosto de 2025, quando ele se envolveu em uma discussão pública com a atriz Marina Ruy Barbosa nas redes sociais.

A controvérsia começou após a publicação, no portal Em Off, comandado por Erlan, de uma reportagem sobre uma suposta crise no relacionamento de Marina com o então noivo, o empresário Abdul Fares. A informação havia sido divulgada inicialmente em colunas de celebridades e foi negada pela assessoria da atriz.

Erlan Bastos x Marina Ruy Barbosa: relembre a briga

Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais
Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais por Reprodução
Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais por Reprodução
Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais por Reprodução
Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais por Reprodução
1 de 5
Erlan e Marina bateram boca nas redes sociais por Reprodução

Marina reagiu ao título da matéria e criticou publicamente a abordagem adotada pelo site. “Para de querer cliques com título tendencioso. Coisa feia”, escreveu a atriz, afirmando que o conteúdo não refletia a realidade do relacionamento.

Erlan respondeu dizendo que a atriz estaria ignorando o conteúdo do texto e elevou o tom da discussão, fazendo ataques pessoais. A troca de mensagens se intensificou, com novas respostas de ambos os lados, até que Marina afirmou que levaria o caso à Justiça. “Você então agora vai provar na Justiça tudo isso que acabou de dizer”, declarou.

Na sequência, a atriz reforçou que não se submeteria a ofensas e classificou as declarações como crimes contra sua honra, afirmando que pessoas públicas também têm direito à preservação da dignidade. Erlan voltou a responder, mantendo o embate de forma pública.

O episódio teve ampla repercussão na época e se tornou um dos confrontos mais comentados entre jornalistas de celebridades e artistas nas redes sociais. Embora não tenha havido desfecho judicial divulgado, a discussão marcou a imagem pública de Erlan Bastos como um profissional combativo, de linguagem direta e postura confrontacional, características que também definiram sua atuação no jornalismo.

Erlan Bastos

Erlan Bastos
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Reprodução
Erlan Bastos por Divulgação
1 de 7
Erlan Bastos por Reprodução

Com a morte precoce do jornalista, o episódio passa a integrar o histórico de uma carreira que gerou debates intensos sobre limites, responsabilidade editorial e a relação entre imprensa e figuras públicas no ambiente digital.

