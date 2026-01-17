ASTROLOGIA

Áries, Leão e Escorpião recebem sinal positivo e podem viver reviravolta nos próximos dias

A energia favorece mudanças rápidas

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 14:58

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma movimentação astrológica intensa começa a se desenhar e promete impactar diretamente a vida de três signos do zodíaco. A energia favorece mudanças rápidas, notícias inesperadas e decisões que abrem novos caminhos, principalmente em áreas ligadas à vida pessoal, trabalho e relações.

Áries

O momento é de avanço. Ariano pode receber uma notícia que muda o rumo de um plano recente, especialmente envolvendo carreira ou projetos pessoais. A fase pede atitude e coragem para aproveitar oportunidades que surgem de forma repentina. A sensação é de retomada de controle e mais clareza sobre o que realmente vale a pena investir.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Leão

Para Leão, o período traz reconhecimento. Algo que vinha sendo construído nos bastidores começa a ganhar visibilidade, seja no trabalho ou em uma relação importante. A energia favorece conversas decisivas e acordos que trazem mais segurança. O signo entra em um ciclo de valorização e fortalecimento da autoestima.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

Escorpiano vive dias de transformação emocional. Uma situação mal resolvida tende a se esclarecer, abrindo espaço para alívio e libertação. A notícia que chega pode mexer com sentimentos profundos, mas também traz a chance de encerrar um ciclo e iniciar outro com mais maturidade e equilíbrio.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6