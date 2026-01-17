FUTEBOL

O que rolou? Campeão da Libertadores é eliminado por time da Série C

Time deu adeus à competição de base ainda na terceira fase

A eliminação do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior segue repercutindo como uma das maiores zebras da edição 2026. Atual campeão da Libertadores, o clube carioca foi derrotado pelo Ituano por 2 a 0 e acabou eliminado ainda na terceira fase da principal competição de base do país.

O confronto foi disputado na tarde de quinta-feira (15) e terminou com vitória sólida do Ituano, equipe que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista avançou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior mantendo 100% de aproveitamento e uma das melhores campanhas do torneio.

O primeiro tempo foi equilibrado e com poucas chances claras. O Ituano chegou a balançar as redes no início, mas o gol foi anulado por impedimento. Do lado tricolor, a melhor oportunidade veio aos 29 minutos, quando Palacios apareceu livre na pequena área, mas cabeceou para fora.

Nos acréscimos da etapa inicial, o cenário mudou. Após cobrança de escanteio, o goleiro Gustavo Felix se atrapalhou na saída e Matheus Rocha aproveitou a sobra para abrir o placar, levando o Ituano em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva do adversário. A classificação do time paulista foi confirmada aos 87 minutos, quando Fabinho foi expulso após cometer falta dentro da área. Na cobrança do pênalti, Lucas Stefanello bateu com segurança e fechou o placar em 2 a 0.