Quarto Branco do BBB 26 restringe banheiro e comida; disputa agora vale quatro vagas na casa

Dinâmica mudou ao longo da semana após saída de participante por problema de saúde e ampliação do número de selecionados

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 23:02

Quarto Branco Crédito: Reprodução

Os candidatos confinados no Quarto Branco do BBB 26 foram avisados na noite deste sábado (17) sobre novas restrições na dinâmica. A partir do comunicado, o uso do banheiro e o acesso a alimentos passaram a ser limitados dentro do espaço.

“Atenção, aproveitem para ir ao banheiro agora. Ele será fechado em breve”, anunciou a voz que orienta os participantes. Após o aviso, os confinados se organizaram para utilizar o banheiro pela última vez. “Uma hora eles iriam trancar esse banheiro. Eu sabia”, comentou Gabriela em conversa com Chaiany. Já Rafaella demonstrou apreensão com o tempo da mudança: “Estou com medo desse ‘em breve’ ser bem em breve”.

Em seguida, os candidatos receberam nova orientação e foram instruídos a guardar todas as garrafas de água e os alimentos disponíveis na despensa. “Atenção, coloquem todas as águas e todos os biscoitos na despensa imediatamente”, informou a voz. O grupo então recolheu os itens e ficou sem acesso direto à comida.

Os participantes ficarão em cima de uma base, em uma proa de resistência, e receberão água e comida de tempos em tempos. Quem for eliminado ou desistir ganhará R$ 50 mil, enquanto os demais participantes entram na casa de imediato. A dinâmica, iniciada na estreia da temporada, segue agora com cinco candidatos na disputa pelas quatro vagas: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.

Mais vagas

Além das restrições, a dinâmica do Quarto Branco também passou por mudanças no número de vagas em disputa. Inicialmente, apenas dois candidatos entrariam definitivamente na casa. Com a saída de Henri Castelli do jogo, após convulsionar duas vezes e precisar deixar a dinâmica por orientação médica, o número passou para três. Posteriormente, a produção decidiu abrir mais uma vaga, elevando para quatro os selecionados que garantirão entrada no reality.