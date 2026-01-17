Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quarto Branco do BBB 26 restringe banheiro e comida; disputa agora vale quatro vagas na casa

Dinâmica mudou ao longo da semana após saída de participante por problema de saúde e ampliação do número de selecionados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 23:02

Quarto Branco
Quarto Branco Crédito: Reprodução

Os candidatos confinados no Quarto Branco do BBB 26 foram avisados na noite deste sábado (17) sobre novas restrições na dinâmica. A partir do comunicado, o uso do banheiro e o acesso a alimentos passaram a ser limitados dentro do espaço.

“Atenção, aproveitem para ir ao banheiro agora. Ele será fechado em breve”, anunciou a voz que orienta os participantes. Após o aviso, os confinados se organizaram para utilizar o banheiro pela última vez. “Uma hora eles iriam trancar esse banheiro. Eu sabia”, comentou Gabriela em conversa com Chaiany. Já Rafaella demonstrou apreensão com o tempo da mudança: “Estou com medo desse ‘em breve’ ser bem em breve”.

Em seguida, os candidatos receberam nova orientação e foram instruídos a guardar todas as garrafas de água e os alimentos disponíveis na despensa. “Atenção, coloquem todas as águas e todos os biscoitos na despensa imediatamente”, informou a voz. O grupo então recolheu os itens e ficou sem acesso direto à comida.

Quarto Branco do BBB 26

Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
Quarto Branco por Reprodução
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026 por Reprodução/TV Globo
Quarto branco do 'BBB 26' por Reprodução/TV Globo
Gabriela, Livia, Rafaella e Leandro no Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução
1 de 17
Quarto Branco do BBB 26 por Reprodução

Os participantes ficarão em cima de uma base, em uma proa de resistência, e receberão água e comida de tempos em tempos. Quem for eliminado ou desistir ganhará R$ 50 mil, enquanto os demais participantes entram na casa de imediato. A dinâmica, iniciada na estreia da temporada, segue agora com cinco candidatos na disputa pelas quatro vagas: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.

Mais vagas

Além das restrições, a dinâmica do Quarto Branco também passou por mudanças no número de vagas em disputa. Inicialmente, apenas dois candidatos entrariam definitivamente na casa. Com a saída de Henri Castelli do jogo, após convulsionar duas vezes e precisar deixar a dinâmica por orientação médica, o número passou para três. Posteriormente, a produção decidiu abrir mais uma vaga, elevando para quatro os selecionados que garantirão entrada no reality.

Antes do início das restrições, o apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais para antecipar que o Quarto Branco teria um momento decisivo durante o programa ao vivo deste sábado, logo após a exibição da novela Três Graças.

Leia mais

Imagem - Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido

Esposa de Pedro quebra o silêncio sobre traição e se irrita com exposição feita pelo marido

Imagem - BBB 26: Pedro vira alvo de piada nas redes sociais e ganha apelido inusitado: 'Amendoim'

BBB 26: Pedro vira alvo de piada nas redes sociais e ganha apelido inusitado: 'Amendoim'

Tags:

Quarto Branco

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)
Imagem - Ex-A Fazenda é preso por suspeita de violência doméstica; defesa nega agressão

Ex-A Fazenda é preso por suspeita de violência doméstica; defesa nega agressão
Imagem - Luan Pereira recebe alta após passar mal em show no litoral de São Paulo

Luan Pereira recebe alta após passar mal em show no litoral de São Paulo

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia bate o Galícia e vence a terceira pelo Campeonato Baiano
01

Bahia bate o Galícia e vence a terceira pelo Campeonato Baiano

Imagem - Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão
02

Médico mata dois colegas de trabalho em frente a restaurante de alto padrão

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
04

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026