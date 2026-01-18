Anjo da Guarda pede pausa, escuta interior e reorganização emocional para 4 signos neste domingo (18 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 00:30
O domingo chega com uma energia de pausa, escuta interior e reorganização emocional. O recado espiritual fala sobre respeitar o próprio ritmo, silenciar ruídos externos e confiar mais nas percepções sutis. Para quatro signos, o dia favorece decisões mais conscientes, conversas que curam e atitudes simples que fazem diferença.
Áries
O recado para Áries é desacelerar sem culpa. Nem tudo precisa ser resolvido agora, e insistir pode gerar desgaste desnecessário. O domingo pede descanso mental e escolhas mais suaves. Ao respeitar seus limites, você percebe com mais clareza o que realmente merece sua energia.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro
Para Touro, a mensagem fala de segurança emocional. É um bom dia para fortalecer vínculos, cuidar do lar e se aproximar de quem transmite tranquilidade. Evite discussões antigas e concentre-se no que pode ser construído a partir de agora, com mais estabilidade e confiança.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
Gêmeos recebe um chamado para organizar pensamentos. O excesso de estímulos pode confundir sentimentos e decisões. O domingo favorece silêncio, leitura, escrita ou conversas profundas com alguém de confiança. Ao colocar ideias no lugar, respostas importantes surgem naturalmente.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer
O recado para Câncer é de acolhimento. Emoções mais sensíveis podem aparecer, e o ideal é não reprimir. Permita-se sentir, descansar e cuidar de si. Pequenos gestos de carinho, inclusive consigo mesma, ajudam a restaurar o equilíbrio e a sensação de proteção.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Mensagem do dia
Confie nos sinais sutis e respeite o tempo das coisas. Quando a mente silencia e o coração se acalma, o caminho fica mais claro. O domingo é um convite para cuidar de dentro para fora.