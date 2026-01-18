Acesse sua conta
Salvador tem 502 vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil na segunda-feira (19)

Vagas são mediadas pelo Simm

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:30

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 502 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (19). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: 

Líder de Zeladoria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Oficial de Manutenção de Eletrotécnico

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter curso, NR 10 e NR 35

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Motorista de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Possuir CNH D, curso de condutor de passageiros atualizado e disponibilidade para realizar viagens, imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: R$2.350,00 + benefícios

5 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, desejável ter experiência em clínicas ou hospitais. Imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Analista de frota

Requisitos: Ensino superior completo em Adminitração ou áreas afins, 3 meses de experiência. Imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: R$2.010,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de logística

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de câmara fria

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de logística

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para carregar peso e para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada moradores da região da Suburbana.

Salário: R$1.716,00 + benefícios

15 vagas

Supervisor de Loja (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino superior completo em Adminitração, 6 meses de experiência ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou carta de dispensa, carteira de trabalho limpa, disponibilidade para carregar peso e fácil acesso ao bairro de São Cristovão

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Oficial de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter vivência nas áreas: Serralheiro, Marceneiro, Carpinteiro e Cívil e disponibilidade para trabalhar em sistema de escala

Salário: R$2.246,26 + benefícios

2 vagas

Ajudante de armazém

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.711,54 + benefícios

1 vaga

Costureira (VAGA TEMPORÁRIA DE 10 DIAS)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter experiência em Customização de abadas.

Salário: A combinar + benefícios

8 vagas

Controlador de pragas

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter CNH A.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Técnico em enfermagem (ergência clínica cirurgica)

Requisitos: Ensino médio completp, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de Emergência clínica cirúrgica.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Professor de séries iniciais (VAGA DE ESTÁGIO)

Requisitos: Ensino superior incompleto em pedagogia (estar cursando a partir do 4º semestre), sem experiência, ter conhecimento com pacote office.

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de estoque

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: R$1.700,00 + benefícios

5 vagas

Supervisor de logística

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou logística (estar cursando a partir do 4º semestre), 6 meses de experiência. Imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: R$1.700,00 + benefícios

5 vagas

Vendedor

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e em técnicas de vendas

Salário: R$1.700,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: Piso da categoria + produção e benefícios

3 vagas

Pedreiro Ceramista e Alvenaria

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade em assentamento de pisos.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Técnico em enfermagem (UTI GERAL)

Requisitos: Ensino médio completp, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de UTI GERAL

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de Açaiteria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Ajudante prático

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter carteira de reservista ou atestado de dispensa. Desejável possuir CNH B

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante Prático em Metalurgia

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Promotor de Vendas em Loja de Conveniência

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requsitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, conhecimento de informática, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristovão

Salário: R$1.621,00 + benefícios

2 vagas

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e fácil acesso ao bairro da Pituba

Salário: R$1.833,51 + benefícios

2 vagas

Auxiliar financeiro (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis, cursando 2º semestre (cursando a noite)

Salário: Bolsa de R$810,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração 2º semestre (cursando a noite)

Salário: Bolsa de R$810,00 + benefícios

1 vaga

Pintor de Obras

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Engenheiro Civil

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Civil, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência. Desejável experiência em cozinha e Imprescindível no preparo das refeições.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B, e disponibilidade para realizar viagens e trabalhos aos finais de semana e feriados

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing para atendimento em Libras

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática intermediária, boa digitação e domínio em LIBRAS.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Encarregado de almoxarifado

Requisitos: Ensino superior completo em adminitração ou áreas afins, 6 meses de experiência ocupando cargo de liderança, conhecimento no pacote office. Desejável curso de eletricidade veicular básica.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de manutenção

Requisitos: Ensino superior incompleto em adminitração ou áreas afins, 6 meses de experiência, possuir capacidade básica de síntese para elaboração de ralatórios numéricos e descritivos, conhecimento no pacote office.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de logística (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em logística 2º semestre (cursando a noite)

Salário: Bolsa de R$800,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Manicure

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência em designer de unha. Conforme a nova Lei trabalhista, a forma de contratação será através de MEI

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

4 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.

Salário: A combinar + benefícios

280 vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de apoio e estrutura escolar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Revisor de Língua Portuguesa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino superior completo em Letras, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter omínio da nova ortografia e regras da ABNT, Desejável pós-graduação na área

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de governança (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: R$1.621,00 + benefícios

1 vaga

Telefonista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ascensorista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

