Salvador tem 502 vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil na segunda-feira (19)

Esther Morais
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 08:30
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 502 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (19). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Líder de Zeladoria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em sistema de escala
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Loja
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Oficial de Manutenção de Eletrotécnico
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter curso, NR 10 e NR 35
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Motorista de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Possuir CNH D, curso de condutor de passageiros atualizado e disponibilidade para realizar viagens, imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: R$2.350,00 + benefícios
5 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, desejável ter experiência em clínicas ou hospitais. Imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Analista de frota
Requisitos: Ensino superior completo em Adminitração ou áreas afins, 3 meses de experiência. Imprescindível carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: R$2.010,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de logística
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de câmara fria
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de logística
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade para carregar peso e para trabalhar tarde/noite e vaga zoneada moradores da região da Suburbana.
Salário: R$1.716,00 + benefícios
15 vagas
Supervisor de Loja (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino superior completo em Adminitração, 6 meses de experiência ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para PRIMEIRO EMPREGO)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou carta de dispensa, carteira de trabalho limpa, disponibilidade para carregar peso e fácil acesso ao bairro de São Cristovão
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Oficial de Manutenção Predial
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter vivência nas áreas: Serralheiro, Marceneiro, Carpinteiro e Cívil e disponibilidade para trabalhar em sistema de escala
Salário: R$2.246,26 + benefícios
2 vagas
Ajudante de armazém
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.711,54 + benefícios
1 vaga
Costureira (VAGA TEMPORÁRIA DE 10 DIAS)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter experiência em Customização de abadas.
Salário: A combinar + benefícios
8 vagas
Controlador de pragas
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter CNH A.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Técnico em enfermagem (ergência clínica cirurgica)
Requisitos: Ensino médio completp, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de Emergência clínica cirúrgica.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Professor de séries iniciais (VAGA DE ESTÁGIO)
Requisitos: Ensino superior incompleto em pedagogia (estar cursando a partir do 4º semestre), sem experiência, ter conhecimento com pacote office.
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de estoque
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: R$1.700,00 + benefícios
5 vagas
Supervisor de logística
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou logística (estar cursando a partir do 4º semestre), 6 meses de experiência. Imprescindível ter conhecimento no pacote office e carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: R$1.700,00 + benefícios
5 vagas
Vendedor
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento no pacote office e em técnicas de vendas
Salário: R$1.700,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: Piso da categoria + produção e benefícios
3 vagas
Pedreiro Ceramista e Alvenaria
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade em assentamento de pisos.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Técnico em enfermagem (UTI GERAL)
Requisitos: Ensino médio completp, 6 meses de experiência, ter COREN atualizado, imprescindível ter trabalhado no setor de UTI GERAL
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de Açaiteria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Ajudante prático
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência. Imprescindível ter carteira de reservista ou atestado de dispensa. Desejável possuir CNH B
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante Prático em Metalurgia
Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Promotor de Vendas em Loja de Conveniência
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requsitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, conhecimento de informática, disponibilidade total de horário e para trabalhar em São Cristovão
Salário: R$1.621,00 + benefícios
2 vagas
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e fácil acesso ao bairro da Pituba
Salário: R$1.833,51 + benefícios
2 vagas
Auxiliar financeiro (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Ciências Contábeis, cursando 2º semestre (cursando a noite)
Salário: Bolsa de R$810,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração 2º semestre (cursando a noite)
Salário: Bolsa de R$810,00 + benefícios
1 vaga
Pintor de Obras
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Engenheiro Civil
Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Civil, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência. Desejável experiência em cozinha e Imprescindível no preparo das refeições.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B, e disponibilidade para realizar viagens e trabalhos aos finais de semana e feriados
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing para atendimento em Libras
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível conhecimento em informática intermediária, boa digitação e domínio em LIBRAS.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Encarregado de almoxarifado
Requisitos: Ensino superior completo em adminitração ou áreas afins, 6 meses de experiência ocupando cargo de liderança, conhecimento no pacote office. Desejável curso de eletricidade veicular básica.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de manutenção
Requisitos: Ensino superior incompleto em adminitração ou áreas afins, 6 meses de experiência, possuir capacidade básica de síntese para elaboração de ralatórios numéricos e descritivos, conhecimento no pacote office.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de logística (estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em logística 2º semestre (cursando a noite)
Salário: Bolsa de R$800,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Manicure
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência em designer de unha. Conforme a nova Lei trabalhista, a forma de contratação será através de MEI
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
4 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.
Salário: A combinar + benefícios
280 vagas
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de apoio e estrutura escolar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Revisor de Língua Portuguesa (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino superior completo em Letras, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter omínio da nova ortografia e regras da ABNT, Desejável pós-graduação na área
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de governança (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: R$1.621,00 + benefícios
1 vaga
Telefonista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ascensorista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga