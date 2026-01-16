OPORTUNIDADE

Indústria de produtos de limpeza abre vagas de emprego na Grande Salvador

Há assistente operacional, analista de produção, analista de compras e mais

Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 12:24

dáSim abre vagas de emprego na Grande Salvador Crédito: Luan Borges/Divulgação

A dáSim, indústria baiana de sanitizantes e produtos de limpeza, abriu vagas de emprego para compor o time da sua nova fábrica, que será inaugurada no final de janeiro, em Dias D’Ávila, na Grande Salvador.

As vagas contemplam cargos técnicos, administrativos e operacionais, reforçando o compromisso da dáSim com uma produção eficiente, segura e em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira as oportunidades disponíveis:

Analista Químico

Responsável pelo controle de qualidade, análises físico-químicas, desenvolvimento e acompanhamento de formulações de produtos saneantes. É desejável formação superior em Química ou áreas afins, registro no CRQ, conhecimento da legislação vigente (Anvisa) e experiência em indústria química ou de produtos de limpeza.

Analista de PCP (Planejamento e Controle da Produção)

Atuará no planejamento da produção, controle de estoque, programação de materiais e acompanhamento de indicadores produtivos. Requer formação em Engenharia de Produção, Administração ou áreas correlatas, além de domínio de Excel e sistemas ERP.

Analista de Compras

Responsável pela negociação com fornecedores, aquisição de matérias-primas, insumos e serviços, garantindo prazos, qualidade e melhor custo-benefício. É desejável formação em Administração, Logística ou áreas afins, experiência na função e habilidade em negociação.

Analista de Produção

Atuará no acompanhamento dos processos produtivos, melhoria contínua, controle de indicadores e apoio à gestão da fábrica. A vaga exige formação em Engenharia, Produção ou áreas correlatas, além de conhecimento em boas práticas de fabricação e rotinas industriais.

Assistente Operacional

Atuação direta na linha de produção, envase, organização do setor, apoio às rotinas operacionais e cumprimento das normas de segurança e qualidade. Para a vaga, é desejável ensino médio completo e disponibilidade para trabalho em ambiente industrial. Experiência prévia será considerada um diferencial.