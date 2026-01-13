EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 281 vagas e salários iniciais de até R$ 4,8 mil

Oportunidades são para a Prefeitura de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza

Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:56

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu processo seletivo para o preenchimento de 281 vagas destinadas aos cargos de diretor escolar e coordenador pedagógico, conforme estabelece o Edital nº 001/2026. Do total de vagas, 107 são imediatas. O certame é organizado pelo Instituto Consulpam e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Inscrições terminam nesta quarta-feira (14).

As oportunidades são distribuídas entre as funções de diretor escolar e coordenador pedagógico, com vagas específicas para Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Do total, há reserva para ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros, conforme a legislação vigente.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

O salário inicial é de R$ 4.867,77, com jornada de trabalho de 200 horas mensais para todos os cargos. Para concorrer, é exigida graduação em Pedagogia ou licenciatura na área da Educação, além de experiência mínima comprovada no magistério ou na gestão escolar, conforme o cargo pretendido.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação será composta por Conhecimentos Gerais, incluindo Língua Portuguesa, Noções de Informática, Direito Administrativo e Constitucional e conhecimentos sobre o município, além de Conhecimentos Específicos, Didática e Legislação Educacional. Ao todo, a prova contará com 40 questões, e a pontuação final será a soma das notas obtidas nas duas etapas.

Após a divulgação do resultado final, os candidatos aprovados para o cargo de diretor escolar ainda passarão por entrevista com o secretário municipal de Educação, etapa destinada à definição da unidade de lotação.