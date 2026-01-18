Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:00
Três signos do zodíaco entram, a partir deste sábado (17), em um período mais favorável para a vida financeira. O céu indica destravamentos, maior clareza para lidar com dinheiro e chances de avanço para quem vinha enfrentando aperto, atraso ou instabilidade.
Touro
Touro ganha mais segurança para organizar as finanças e enxergar resultados práticos. O período favorece ganhos estáveis, acordos bem feitos e decisões que fortalecem o futuro financeiro. Cortes necessários ajudam a equilibrar o orçamento.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Virgem
Virgem entra em fase de ajuste e crescimento. Dívidas podem ser renegociadas, gastos ficam mais controlados e novas oportunidades surgem a partir de escolhas mais racionais. O signo passa a lidar com dinheiro de forma mais estratégica.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Capricórnio
Capricórnio começa a colher retorno de esforços recentes. Há chance de reconhecimento profissional, proposta ou entrada de dinheiro ligada ao trabalho. O momento favorece investimentos conscientes e decisões que reforçam a estabilidade.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem final
O céu indica que prosperidade agora vem de foco, organização e escolhas maduras. Quem age com responsabilidade tende a avançar.