Startup baiana é reconhecida entre as Top 3 Cleantechs que mais inovam com grandes corporações na América Latina

Ranking 100 Open Startups consagra a SOLOS como a única representante do Norte e Nordeste entre as líderes em inovação aberta em sustentabilidade

  • R

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:44

Empresa baiana é a única do Norte/Nordeste a receber o reconhecimento  Crédito: Divulgação

A SOLOS acaba de conquistar o reconhecimento como Top 3 Cleantechs que mais inovam com grandes corporações da América Latina, no ranking 100 Open Startups 2025. A premiação aconteceu nesta terça-feira (17), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reunindo as startups líderes em inovação aberta do continente.

O resultado reforça o protagonismo da SOLOS no ecossistema de sustentabilidade e economia circular, sendo a única startup das regiões Norte e Nordeste destacada na categoria Cleantech. O reconhecimento celebra não apenas o avanço tecnológico da solução, mas o impacto social gerado junto aos catadores que atuam na cadeia de reciclagem.

“Esse prêmio simboliza o que acreditamos desde o início, que inovação e impacto social caminham juntos. Estamos mostrando ao Brasil e ao mundo que é possível desenvolver tecnologia de ponta, gerar valor para grandes empresas e, ao mesmo tempo, fortalecer quem está na base da reciclagem,” destaca Saville Alves, CEO e líder de Negócios da SOLOS.

A startup vem expandindo sua atuação por meio de parcerias estratégicas com grandes empresas, como Ambev, Braskem, Heineken e iFood, desenvolvendo projetos que aumentam a eficiência da reciclagem e promovem a inclusão social e produtiva dos catadores.

“Estendemos este reconhecimento aos catadores que trabalham com a gente e fazem a reciclagem acontecer todos os dias. Eles são protagonistas da transformação que queremos ver,” completa Saville.

Com o prêmio, a startup reforça seu compromisso de seguir investindo em inovação aberta e na construção de soluções ambientais que impulsionem o desenvolvimento sustentável no país.

A SOLOS é uma startup de impacto que atua junto a territórios e marcas para apoiá-los na superação dos desafios relacionados à economia circular. Por meio de sistemas inteligentes, conteúdos e experiência e reciclagem em grande eventos, a companhia promove o descarte correto de embalagens pós-consumo, melhorando a vida de todos: dos catadores às tartarugas marinhas. Em sete anos, a empresa já realizou parcerias com marcas como Ambev, Braskem, Ifood, Nubank e Coca-Cola e coletou mais de 1700 toneladas de resíduos, gerando R$6,5 milhões em renda para os catadores.

