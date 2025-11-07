ÚLTIMOS DIAS

Prefeitura na Bahia encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 3 mil

Inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 01:00

Conceição do Coité Crédito: Reproduçaõ

A prefeitura de Conceição do Coité está encerrando, na próxima terça-feira (11), as inscrições para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para o cargo de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 3 mil. A jornada é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Iset. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Cinco dicas para se preparar para concursos 1 de 5

Etapas e prazos