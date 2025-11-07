Acesse sua conta
Prefeitura na Bahia encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 3 mil

Inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (11)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 01:00

Conceição do Coité
Conceição do Coité

A prefeitura de Conceição do Coité está encerrando, na próxima terça-feira (11), as inscrições para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para o cargo de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 3 mil. A jornada é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Iset. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por prova de conhecimentos, que será aplicada no dia 11 de janeiro de 2026. O período de envio da documentação relativa aos títulos é entre 31 de janeiro e 1° de fevereiro de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 20 de fevereiro de 2026.

Veja o edital completo.

