Prefeitura na Bahia encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 3 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 01:00
A prefeitura de Conceição do Coité está encerrando, na próxima terça-feira (11), as inscrições para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para o cargo de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 3 mil. A jornada é de 40 horas semanais.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Iset. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.
O processo seletivo será composto por prova de conhecimentos, que será aplicada no dia 11 de janeiro de 2026. O período de envio da documentação relativa aos títulos é entre 31 de janeiro e 1° de fevereiro de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 20 de fevereiro de 2026.