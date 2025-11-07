Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:37
Mais uma agência do Itaú fechou as portas em Salvador. Dessa vez, os protestos de funcionários e de moradores não impediram o fim das atividades da unidade do banco localizada na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe. Mais de 24 mil clientes estão sendo transferidos para a agência da Calçada, a cerca de 14 quilômetros de distância.
O banco funcionou pela última vez na quarta-feira (6). Um dia antes, bancários realizaram um protesto em frente à unidade, cobrando que as atividades não fossem interrompidas. A agência estava com grande movimento de clientes.
Protesto de funcionários do Itaú em Salvador e no interior da Bahia
De acordo com Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, muitos correntistas contaram que não foram informados do fechamento da agência. Também não havia aviso na porta.
O banco, localizado em Paripe, possui 22 mil correntistas e 2 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A agência atende todo o Subúrbio Ferroviário, região da cidade com mais de 280 mil habitantes.
"É uma população que não tem muito acesso ao atendimento digital, que ainda requer bastante atendimento presencial", diz o sindicato. procurado, o Itaú afirma que realiza transformações em seu modelo de atendimento para oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Ainda segundo o banco, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais (veja o posicionamento completo abaixo).
Nos últimos cinco anos, o Itaú encerrou as atividades de 70 unidades na Bahia. Em Salvador, funcionários do Itaú também realizaram protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí. Há um mês, um protesto foi realizado em Cruz das Almas, no interior do estado.
Nos últimos meses, o CORREIO publicou reportagens que mostram os impactos dos fechamentos de agências bancárias em Salvador e em cidades do interior da Bahia. Em alguns casos, moradores precisam viajar mais de 60 quilômetros para ter acesso aos serviços presenciais de bancos. Confira abaixo algumas das matérias.
"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.
Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira".