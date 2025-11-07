PROTESTO

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes

Em cinco anos, 70 unidades do banco encerraram as atividades na Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:37

Protesto contra fechamento de banco em Salvador Crédito: Divulgação

Mais uma agência do Itaú fechou as portas em Salvador. Dessa vez, os protestos de funcionários e de moradores não impediram o fim das atividades da unidade do banco localizada na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe. Mais de 24 mil clientes estão sendo transferidos para a agência da Calçada, a cerca de 14 quilômetros de distância.

O banco funcionou pela última vez na quarta-feira (6). Um dia antes, bancários realizaram um protesto em frente à unidade, cobrando que as atividades não fossem interrompidas. A agência estava com grande movimento de clientes.

De acordo com Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, muitos correntistas contaram que não foram informados do fechamento da agência. Também não havia aviso na porta.

O banco, localizado em Paripe, possui 22 mil correntistas e 2 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A agência atende todo o Subúrbio Ferroviário, região da cidade com mais de 280 mil habitantes.

"É uma população que não tem muito acesso ao atendimento digital, que ainda requer bastante atendimento presencial", diz o sindicato. procurado, o Itaú afirma que realiza transformações em seu modelo de atendimento para oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Ainda segundo o banco, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais (veja o posicionamento completo abaixo).

Nos últimos cinco anos, o Itaú encerrou as atividades de 70 unidades na Bahia. Em Salvador, funcionários do Itaú também realizaram protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí. Há um mês, um protesto foi realizado em Cruz das Almas, no interior do estado.

Nos últimos meses, o CORREIO publicou reportagens que mostram os impactos dos fechamentos de agências bancárias em Salvador e em cidades do interior da Bahia. Em alguns casos, moradores precisam viajar mais de 60 quilômetros para ter acesso aos serviços presenciais de bancos. Confira abaixo algumas das matérias.

O que diz o Itaú

"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.