Bancários protestam contra fechamento de agência do Itaú na Bahia

Mais de sete mil clientes serão transferidos

Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:01

Protesto é realizado contra o fechamento de banco em Cruz das Almas Crédito: Divulgação

Um protesto foi realizado na tarde de quarta-feira (15), em Cruz das Almas, Recôncavo da Bahia, contra o fechamento da única agência do Itaú da cidade. A unidade, fundada há 15 anos, tem encerramento previsto para o dia 22 de outubro. Mais de sete mil clientes serão transferidos para a cidade de Santo Antônio de Jesus, localizada a cerca de 40 quilômetros.

O ato realizado em frente à agência, no Centro da cidade, reuniu vereadores do município, empresários locais, clientes e moradores, além de representantes da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, do Sindicato da Bahia e do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. A manifestação foi realizada após uma audiência pública e integra a esteira de ações para tentar evitar o fechamento de mais um banco na Bahia.

Ricardo Guimarães, diretor executivo do Sindicato, ressalta que o impacto será grande para os moradores. Os correntistas terão que percorrer mais de 80 quilômetros se precisarem realizar atendimentos presenciais. "Serão mais de sete mil clientes afetados, o que representa mais de 10% de toda a população de Cruz das Almas, que é de cerca de 60 mil habitantes", afirma.

Segundo o dirigente sindical, a mobilização tenta que o município ingresse com uma ação contra o Itaú. Outras cidades baianas conseguiram decisões favoráveis na Justiça para evitar o fechamento de agências, como noticiou o CORREIO.

Essa não é uma realidade apenas do interior do estado. Em Salvador, funcionários do Itaú também realizaram protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí. O banco afirma, em nota, que tem promovido mudanças em seu modelo de atendimento, mas nega que os clientes estejam desassistidos. Veja abaixo o posicionamento enviado pela empresa.

O que diz o Itaú

"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia.

Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado.