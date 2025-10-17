Acesse sua conta
Bancários protestam contra fechamento de agência do Itaú na Bahia

Mais de sete mil clientes serão transferidos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:01

Protesto é realizado contra o fechamento de banco em Cruz das Almas
Protesto é realizado contra o fechamento de banco em Cruz das Almas Crédito: Divulgação

Um protesto foi realizado na tarde de quarta-feira (15), em Cruz das Almas, Recôncavo da Bahia, contra o fechamento da única agência do Itaú da cidade. A unidade, fundada há 15 anos, tem encerramento previsto para o dia 22 de outubro. Mais de sete mil clientes serão transferidos para a cidade de Santo Antônio de Jesus, localizada a cerca de 40 quilômetros. 

O ato realizado em frente à agência, no Centro da cidade, reuniu vereadores do município, empresários locais, clientes e moradores, além de representantes da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, do Sindicato da Bahia e do Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. A manifestação foi realizada após uma audiência pública e integra a esteira de ações para tentar evitar o fechamento de mais um banco na Bahia. 

Ricardo Guimarães, diretor executivo do Sindicato, ressalta que o impacto será grande para os moradores. Os correntistas terão que percorrer mais de 80 quilômetros se precisarem realizar atendimentos presenciais. "Serão mais de sete mil clientes afetados, o que representa mais de 10% de toda a população de Cruz das Almas, que é de cerca de 60 mil habitantes", afirma. 

Segundo o dirigente sindical, a mobilização tenta que o município ingresse com uma ação contra o Itaú. Outras cidades baianas conseguiram decisões favoráveis na Justiça para evitar o fechamento de agências, como noticiou o CORREIO. 

Fechamento de agências na Bahia

Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução
Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução
Funcionários do Itaú protestam conta fim de agência bancária em Salvador por Manoel Porto/Divulgação
Feira de Santana já teve sete agências do Itaú por Divulgação
Protesto contra fechamento de agência em Feira de Santana por Divulgação
Moradores participaram de audiência pública em Rio do Pires sobre fechamento de Bradesco por Reprodução
Protesto contra fechamento foi realizado em abril na cidade de Palmeiras por Reprodução
Bradesco anunciou que agência será fechada neste mês em Paramirim por Reprodução
Bradesco fechou as portas em 36 cidades baianas desde outubro de 2023 por Reprodução
1 de 9
Ponto de atendimento Bradesco em Chorrochó por Reprodução

Essa não é uma realidade apenas do interior do estado. Em Salvador, funcionários do Itaú também realizaram protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí. O banco afirma, em nota, que tem promovido mudanças em seu modelo de atendimento, mas nega que os clientes estejam desassistidos. Veja abaixo o posicionamento enviado pela empresa. 

O que diz o Itaú 

"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia.

Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. 

A unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira".

Itaú Banco Fechamento de Agências na Bahia

