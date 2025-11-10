TRABALHO

Salários de até R$ 3,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM em Salvador nesta terça (11)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 20:21

Carteira de trabalho Crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 217 vagas de trabalho para esta terça-feira (11) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como analista contábil, assistente administrativo, embalador, auxiliar de Loja, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

