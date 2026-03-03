Rede de supermercados está com mais de 160 vagas abertas na Bahia; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 3 de março de 2026 às 14:37
A rede de supermercados Assaí está com mais de 160 vagas abertas em lojas distribuídas na Bahia. Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa. Todas as posições de trabalho são elegíveis para pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.
Os interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região e selecionar o estado na Bahia, através deste link. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.
A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.
O Assaí está presente na Bahia desde 2013 e conta com 24 lojas nas cidades de Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Salvador, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista.