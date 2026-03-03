Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de supermercados está com mais de 160 vagas abertas na Bahia; confira

Saiba como se candidatar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:37

Supermercado
Supermercados estão com vagas abertas na Bahia Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A rede de supermercados Assaí está com mais de 160 vagas abertas em lojas distribuídas na Bahia. Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa. Todas as posições de trabalho são elegíveis para pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. 

Os interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região e selecionar o estado na Bahia, através deste link. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado. 

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

O Assaí está presente na Bahia desde 2013 e conta com 24 lojas nas cidades de Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Salvador, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista. 

Mais recentes

Imagem - Aceleração gratuita para negócios e projetos sociais recebe inscrições até 08 de março

Aceleração gratuita para negócios e projetos sociais recebe inscrições até 08 de março
Imagem - Edital incentiva fixação de pesquisadores em empresas baianas

Edital incentiva fixação de pesquisadores em empresas baianas
Imagem - Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes
01

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões
02

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
03

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa
04

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa