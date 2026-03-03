OPORTUNIDADE

Rede de supermercados está com mais de 160 vagas abertas na Bahia; confira

Saiba como se candidatar

Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:37

Supermercados estão com vagas abertas na Bahia Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A rede de supermercados Assaí está com mais de 160 vagas abertas em lojas distribuídas na Bahia. Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de operador de loja e operador de caixa. Todas as posições de trabalho são elegíveis para pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Os interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região e selecionar o estado na Bahia, através deste link. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.