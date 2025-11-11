Acesse sua conta
Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Suspeito tentou entrar na garagem pela contramão e se irritou com negativa da vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:47

Porteira foi agredida por colega
Homem Crédito: Reprodução

Um porteiro é investigado por agressão após atacar uma colega de trabalho com golpes de capacete no bairro de Itapuã, em Salvador, no último sábado (8), O suspeito, que não foi identificado, foi flagrado por câmeras de segurança da guarita do condomínio onde trabalha no momento da agressão.

Nas imagens, que o Correio teve acesso, é possível ver a vítima discutindo com o agressor dentro da portaria. No decorrer da discussão, o homem pega um capacete que estava sobre a mesa e começa a bater diversas vezes na cabeça da colega, que mal conseguiu se proteger e acionou socorro em seguida.

Porteira foi agredida por colega

Homem por Reprodução
Homem por Reprodução
Homem por Reprodução
Homem por Reprodução
Homem por Reprodução
1 de 5
Homem por Reprodução

Após as agressões, quando percebeu que a vítima acionaria outros colegas de trabalho do local, o suspeito agiu rápido para pegar as suas coisas e sair da cena de crime. No vídeo, no entanto, antes de fugir, ele ainda ataca novamente a colega com um tapa. A vítima, por sua vez, registrou o caso na Delegacia Territorial de Itapuã.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima explicou que estava trabalhando, como de costume, na portaria quando o suspeito, pilotando uma motocicleta, tentou entrar pela contramão. Ao ser impedido por ela, o porteiro teria se irritado. O caso foi registrado, mas o suspeito ainda não foi localizado e nem preso.

