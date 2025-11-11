Acesse sua conta
Motociclista morre após derrapar em pista molhada e bater de frente com carro em Salvador

Caso foi registrado na Rua Genaro de Carvalho, no bairro de Castelo Branc

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:12

Uma tragédia foi registrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador, no início da manhã desta terça-feira (11). Um motociclista por aplicativo ainda não identificado morreu após derrapar e bater em um carro na Rua Genaro Carvalho, na antiga Ladeira da Nestlé.

A Transalvador confirmou a morte do motociclista, além de destacar que equipes do órgão e da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para a chegada do Departamento da Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil da Bahia foi procurada pela reportagem para responder sobre o caso, mas não retornou até o momento.

Motociclista morreu na hora após acidente

Segundo informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 6h, quando o motociclista estava subindo a ladeira e o outro veículo estava descendo. Por conta da pista molhada, no entanto, a vítima derrapou na pista, bateu de frente com o carro e acabou caindo da moto.

Na queda, o motociclista teria batido a cabeça na pista. A perícia do local deve dar mais detalhes das circunstâncias da morte.

