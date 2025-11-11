TRAGÉDIA

Motociclista morre após derrapar em pista molhada e bater de frente com carro em Salvador

Caso foi registrado na Rua Genaro de Carvalho, no bairro de Castelo Branc

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:12

Motociclista morreu após derrapar em pista molhada e bater de frente com carro em Salvador Crédito: Reprodução

Uma tragédia foi registrada no bairro de Castelo Branco, em Salvador, no início da manhã desta terça-feira (11). Um motociclista por aplicativo ainda não identificado morreu após derrapar e bater em um carro na Rua Genaro Carvalho, na antiga Ladeira da Nestlé.

A Transalvador confirmou a morte do motociclista, além de destacar que equipes do órgão e da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para a chegada do Departamento da Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil da Bahia foi procurada pela reportagem para responder sobre o caso, mas não retornou até o momento.

Segundo informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 6h, quando o motociclista estava subindo a ladeira e o outro veículo estava descendo. Por conta da pista molhada, no entanto, a vítima derrapou na pista, bateu de frente com o carro e acabou caindo da moto.