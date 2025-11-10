POLÍCIA

Baralho do Crime: saiba quem são os criminosos mais procurados da Bahia

Líderes de facções e traficantes apontados por homicídios ocupam as cartas de maior valor

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:10

Criminosos são os mais procurados da Bahia Crédito: Reprodução

Os criminosos mais procurados da Bahia figuram nas cartas do Baralho do Crime, ferramenta criada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) para auxiliar na captura de foragidos de alta periculosidade. Entre eles, os mais perigosos são organizados nas cartas de maior valor, como Ás, Rei, Dama e Valete dos diferentes naipes.

O Ás de Copas, por exemplo, é Sidmar Soares dos Santos, o “Bolota”, traficante natural de Itabuna, no sul baiano, considerado um bandido de alta periculosidade. Ele está foragido por tráfico de drogas e armas, além de homicídios cometidos na sua posição de liderança do Comando Vermelho (CV). Bolota está na lista desde 2019 e já foi alvo de uma ação no Rio de Janeiro, mas não chegou a ser preso.

Márcio dos Passos de Jesus, o “Galinha Preta”, que atua na região de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), é o representante da carta Ás de Espadas. O traficante, que não teve a facção identificada, é conhecido na RMS pela frieza com que executa rivais, liderando emboscadas e ataques em disputas pelo controle do tráfico. Clique na galeria abaixo para ver as fotos de todos criminosos que estão no Baralho do Crime da SSP-BA:

A cada atualização, os alvos do Baralho do Crime são classificados conforme o grau de periculosidade. Essa análise é feita por uma equipe técnica do Disque Denúncia da SSP, em conjunto com representantes das forças de segurança pública. Os criminosos mais perigosos recebem as cartas de maior valor, enquanto outros, de menor relevância, ocupam posições inferiores. Só entram no baralho pessoas cuja localização é desconhecida e cuja captura é considerada prioritária para o sistema de segurança.