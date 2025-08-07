FACÇÃO CRIMINOSA

Braço direito de líder da KLV na Bahia entra para o Baralho do Crime da SSP

Reidson da Cruz Barros, o ‘Berel’, será o novo 3 de Espadas

Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:41

Braço direito de líder de facção preso em condomínio de luxo de SP é o novo 3 de Espadas do Baralho do Crime da SSP Crédito: Divulgação SSP

Apontado como braço direito do líder da facção criminosa Km Linha Verde (KLV), Reidson da Cruz Barros, o ‘Berel’ é o novo integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Ele passa a integrar a carta 3 de Espadas da ferramenta na manhã desta quinta-feira (7).

‘Berel’ é procurado pela polícia pelos crimes de homicídios, sequestros e tráfico de drogas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com as investigações da pasta, o homem também é responsável por coordenar e autorizar execuções de pessoas ligadas ao tráfico.

O suspeito também seria próximo do traficante Bruno Teixeira da SIlva, preso em uma cobertura luxuosa avaliada em R$ 5 milhões, na Vila Leopoldina, na capital de São Paulo, em maio. O traficante, que é mais conhecido como ‘Bruno Cabeça’, atuava em regime ‘home office’ para fugir das forças policiais, mas autorizou homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro e corrupção de menores também em Abrantes e Monte Gordo.

As informações sobre o paradeiro de ‘Berel’ podem ser encaminhadas, com o sigilo garantido por Lei, discando o número 181 no telefone.