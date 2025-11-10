Ex-integrante do Baralho do Crime é executado e mulher fica ferida em ataque na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:20
Um homem identificado como Mário Damião de Menezes Neto, de 37 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (9), em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na Rua Joana Angélica, na zona rural do município, próximo ao bairro Efigênia I.
De acordo com informações da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), uma equipe foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram duas vítimas: Mário, que já estava sem vida, e uma mulher de 36 anos, baleada no braço. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu para uma unidade hospitalar da região.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial de Dias D’Ávila, que apura a autoria e a motivação do crime.
Mário Damião já havia sido apontado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como um dos criminosos mais procurados da Bahia. Em 2020, ele figurava no Baralho do Crime, ocupando a carta “Dois de Espadas”, por envolvimento com o tráfico de drogas e atuação no município de São Sebastião do Passé.