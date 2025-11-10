CRIME

Ex-integrante do Baralho do Crime é executado e mulher fica ferida em ataque na Bahia

Homem foi morto a tiros em Dias D’Ávila

Wendel de Novais

10 de novembro de 2025

Mário Damião de Menezes Neto foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Mário Damião de Menezes Neto, de 37 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (9), em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na Rua Joana Angélica, na zona rural do município, próximo ao bairro Efigênia I.

De acordo com informações da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), uma equipe foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram duas vítimas: Mário, que já estava sem vida, e uma mulher de 36 anos, baleada no braço. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu para uma unidade hospitalar da região.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial de Dias D’Ávila, que apura a autoria e a motivação do crime.