Traficante do CV é preso em praia de Salvador após escapar de operação

Vinícius Ramos de Santana era alvo da Operação Freedom, da Polícia Civil

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:30

Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV Crédito: Reprodução

Um home homem identificado como Vinícius Ramos de Santana foi preso na noite de sábado (9), na Praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Por volta das 23h, ele e uma mulher, identificada como Paloma Vitório Lima, tentaram fugir ao perceber a aproximação de guardas na Rua do Mirante, correndo em direção à praia.

Após breve perseguição, o casal foi alcançado e, durante a verificação dos dados no sistema, foi confirmado o mandado contra Vinícius. O nome dele, inclusive, foi citado no processo da Operação Freedom, da Polícia Civil, que foi deflagrada contra traficantes do Comando Vermelho (CV) com atuação na região da Liberdade.

A operação acabou na prisão de trinta e sete suspeitos, incluindo o casal investigado por liderar o grupo na região. Vinícius, no entanto, que foi listado como integrante da cúpula do CV nos bairros da Liberdade, Santa Mônica, IAPI, Curuzu e Pero Vaz, não foi localizado na ocasião. No momento da sua prisão, no entanto, o suspeito afirmou ser de Narandiba.

“Vinícius Ramos de Santana, vulgo Galego, atua diretamente na venda de drogas, guarda de materiais ilícitos e monitoramento das forças de segurança, em posição de confiança dentro do grupo. Apesar de não terem sido encontrados antecedentes em seu desfavor, verifica-se da investigação fortes indícios da atuação na empreitada criminosa, inclusive, conversas que indicam sua atuação como olheiro”, apontou a investigação policial em processo contra ele.