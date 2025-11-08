CRIME

Veja quem são os criminosos que confessaram participação no sequestro de nutricionista em Salvador

Vitor Santana Amancio e Thiago Conceição dos Santos foram presos um dia após a vítima ser libertada do cativeiro

Wendel de Novais

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 21:22

Os dois homens que confessaram participação no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira, em Salvador, foram identificados como Vitor Santana Amancio e Thiago Conceição dos Santos, de acordo com informações do G1. Eles foram presos neste sábado (9), um dia após a vítima ser libertada do cativeiro onde ficou mantida por mais de 15 horas.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os suspeitos foram localizados nos bairros da Federação e do Garcia. Durante a abordagem, admitiram envolvimento no crime, e os policiais apreenderam duas motocicletas que teriam sido utilizadas no sequestro.

Na sexta-feira (7), um dia antes das prisões, uma operação policial realizada no Complexo do Nordeste de Amaralina, no bairro de Santa Cruz, resultou na morte de quatro suspeitos, na prisão de dois e em um ferido, também investigados por ligação com o caso.

O estado de saúde do homem ferido não foi divulgado. As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Quatro mortos e três presos

Quatro suspeitos de envolvimento no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na última sexta-feira (7). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles são integrantes de uma facção criminosa.

A ação aconteceu no bairro de Santa Cruz. Dois suspeitos acabaram presos após rendição e foram conduzidos para unidade policial não especificada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Outros cinco criminosos ficaram feridos durante confronto e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas quatro não resistiram e faleceram. Um segue internado e custodiado.

Armas, carregadores e munições foram apreendidos com o grupo.

Entenda o caso

Tâmara Ferreira foi sequestrada nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães, na região que liga a Pituba ao Itaigara, em Salvador, na noite da última quinta-feira (6). Ela havia saído do edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, por volta das 19h. À imprensa, ela contou que havia estacionado o carro próximo à praça e, ao descer do veículo, foi abordada pelos criminosos. Ela se dirigia a um jantar com colegas nutricionistas, conduzindo o próprio carro, um Chevrolet Tracker preto, placa RDA 8E90.

Segundo a irmã, Fabiana, ela foi obrigada a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda.