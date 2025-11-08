CRIME

Homem é preso após atacar colega de trabalho com facão na Bahia

Vítima de 40 anos sofreu ferimentos graves nas costas, na cabeça e no braço

Wendel de Novais

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 18:00

Crédito: Polícia Civil

Um trabalhador rural de 55 anos foi preso em flagrante após atacar um colega de trabalho com golpes de facão, na sexta-feira (7), em Monte Recôncavo, zona rural de São Francisco do Conde, no interior da Bahia. A vítima, de 40 anos, também é funcionário de uma fazenda da região.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia Territorial (DT) do município foi acionada por telefone após o crime. Quando os policiais chegaram ao local, foram informados de que a vítima havia sido socorrida em estado grave para o Hospital Municipal, com profundas lesões nas costas, cabeça e braço, provocadas pelos golpes.

Testemunhas contaram que ouviram gritos e pedidos de socorro vindos da fazenda e encontraram o homem caído e ensanguentado, porém ainda consciente. Ele conseguiu identificar o autor da agressão, afirmando que foi atacado de surpresa, com intenção clara de ser morto.

Com base nessas informações, os investigadores foram até a residência do suspeito, localizada próxima à fazenda, e efetuaram a prisão em flagrante. Durante a abordagem, o homem confessou o crime, e o facão utilizado foi apreendido e levado à delegacia.