Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia

Wendel de Novais
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 17:30
Dois homens suspeitos de envolvimento no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira, em Salvador, foram presos neste sábado (9). A vítima havia sido mantida em cativeiro por mais de 15 horas e encontrada na manhã de sexta-feira (7).
Os suspeitos foram localizados nos bairros da Federação e do Garcia e, segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), confessaram participação no crime durante a abordagem. Com eles, os policiais apreenderam duas motocicletas que teriam sido usadas no sequestro.
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7)
Os homens e os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Um dia antes, na sexta-feira (7), quatro homens foram mortos, um ficou ferido e outros dois foram presos durante uma operação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina, realizada para localizar os envolvidos no crime.
A ação aconteceu no bairro de Santa Cruz. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito ferido.