Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Tâmara Ferreira, de 42 anos, foi sequestrada na noite de quinta-feira (6) e libertada mais de 15 horas depois

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Giuliana Mancini

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:36

Suspeitos de sequestrar nutricionista Tâmara Ferreira foram encontrados no bairro de Santa Cruz
Suspeitos de sequestrar nutricionista Tâmara Ferreira foram encontrados no bairro de Santa Cruz Crédito: Reprodução

Quatro suspeitos de envolvimento no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na última sexta-feira (7). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles são integrantes de uma facção criminosa.

A ação aconteceu no bairro de Santa Cruz. Dois suspeitos acabaram presos após rendição e foram conduzidos para unidade policial não especificada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Outros cinco criminosos ficaram feridos durante confronto e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas quatro não resistiram e faleceram. Um segue internado e custodiado.

Armas, carregadores e munições foram apreendidos com o grupo.

Entenda o caso

Tâmara Ferreira foi sequestrada nas imediações da Praça Ana Lúcia Magalhães, na região que liga a Pituba ao Itaigara, em Salvador, na noite da última quinta-feira (6). Ela havia saído do edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, por volta das 19h. À imprensa, ela contou que havia estacionado o carro próximo à praça e, ao descer do veículo, foi abordada pelos criminosos. Ela se dirigia a um jantar com colegas nutricionistas, conduzindo o próprio carro, um Chevrolet Tracker preto, placa RDA 8E90.

Segundo a irmã, Fabiana, ela foi obrigada a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil por volta das 20h, no nome de Jeferson Sena Lacerda.

Fabiana registrou o desaparecimento em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). Ela foi localizada em um supermercado no bairro de Castelo Branco. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) apura o caso.

Tâmara Ferreira é conhecida nas redes sociais por ter um programa de emagrecimento para mulheres, acumulando mais de 23 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Ela aparece constantemente em entrevistas à TV Bahia.

Além das dicas no perfil do Instagram, Tâmara tem um projeto para mulheres acima de 35 anos, o Reset 35+, que é um método criado especialmente para mulheres que estão passando por alterações hormonais, perda de energia, inchaço e dificuldade em eliminar gordura.

Informações sobre suspeitos do sequestro podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

