CONHEÇA OPORTUNIDADES

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Inscrições podem ser realizadas desde esta terça-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:00

São José do Cedro Crédito: Reprodução/ Prefeitura de São José do Cedro

A prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para quatro cargos. As candidaturas podem ser realizadas desde esta terça-feira (11) até o dia 10 de dezembro. Os salários chegam a R$ 7,1 mil. As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas da Saúde e Educação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição é de R$120,00, paga vagas de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas disponíveis no concurso da prefeitura de São José do Cedro 1 de 4

Isenção da taxa de inscrição

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que solicitarem, declararem e comprovarem que ser doadores de sangue. Para fins de comprovação, o candidato deverá ter feito pelo menos duas doações de sangue nos últimos 12 meses.

O prazo para solicitação vai até o dia 25 de novembro. O pedido deve ser feito na Área do Candidato no site da Ameosc, anexando a documentação comprobatória em um único arquivo PDF.



Etapas e prazos