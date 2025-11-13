Acesse sua conta
Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Inscrições podem ser realizadas desde esta terça-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:00

São José do Cedro
São José do Cedro Crédito: Reprodução/ Prefeitura de São José do Cedro

A prefeitura de São José do Cedro, no estado de Santa Catarina, abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para quatro cargos. As candidaturas podem ser realizadas desde esta terça-feira (11) até o dia 10 de dezembro. Os salários chegam a R$ 7,1 mil. As jornadas variam entre 30 e 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas da Saúde e Educação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (Ameosc). A taxa de inscrição é de R$120,00, paga vagas de nível médio e R$ 150,00 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas disponíveis no concurso da prefeitura de São José do Cedro

Isenção da taxa de inscrição

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que solicitarem, declararem e comprovarem que ser doadores de sangue. Para fins de comprovação, o candidato deverá ter feito pelo menos duas doações de sangue nos últimos 12 meses.

O prazo para solicitação vai até o dia 25 de novembro. O pedido deve ser feito na Área do Candidato no site da Ameosc, anexando a documentação comprobatória em um único arquivo PDF.

Etapas e prazos

Envio dos documentos para a Prova de Títulos deve ser realizado até o dia 10 de dezembro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 16 de janeiro de 2026.

Veja o edital completo.

