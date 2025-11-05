Acesse sua conta
Agência pública abre concurso com 142 vagas imediatas e salários de até R$ 12 mil

Contratações ocorrerão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 08:50

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu um concurso público para o preenchimento de 142 vagas efetivas, além da formação de cadastro reserva. O edital nº 01/2025 foi publicado nesta semana e traz oportunidades para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais que chegam a R$ 12 mil, dependendo da função.

As contratações ocorrerão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme estabelece a Lei Complementar nº 1.267/2015. O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Vagas do concurso da Artesp

Vagas do concurso da Artesp por Reprodução

Inscrições e taxas

Os interessados poderão se inscrever de 3 de novembro a 1º de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior, com possibilidade de pagamento via boleto bancário ou Pix.

O edital também prevê isenção ou redução do valor para candidatos que se enquadrem nos critérios sociais estabelecidos.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, aplicadas pela Fundação Carlos Chagas em data a ser divulgada posteriormente. O conteúdo programático inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Administração Pública e Regulação e Agências Reguladoras, entre outras.

Os candidatos aprovados e convocados passarão ainda por exame admissional, custeado pela Artesp, e serão submetidos a contrato de experiência de até 90 dias, conforme o edital.

Cotas e reserva de vagas

O edital assegura reserva de vagas para pessoas com deficiência, bem como para candidatos pretos, pardos e indígenas, seguindo a legislação estadual e federal vigente. Candidatos autodeclarados serão submetidos a procedimento de heteroidentificação, e quem for pessoa com deficiência deverá apresentar laudo médico durante a inscrição.

Validade do concurso

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Artesp.

Tags:

Concurso Público são Paulo Empregos

