Salários de até R$ 5,3 mil e 1500 vagas: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (5)

Vagas são para profissionais do magistério

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Manaus terminam nesta quarta-feira (5). O certame prevê mil vagas para chamamento imediato e 500 para cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 2,6 mil R$ 5,3 mil

Os cargos são para profissionais do magistério: professores e pedagogos, analistas de nível superior e técnicos de nível médio, sendo 5% reservadas aos candidatos que se declararem Pessoas com Deficiência (PcDs). As cargas horárias de 20 horas a 40 horas semanais.

As inscrições serão, exclusivamente, pela internet, das 15h de segunda-feira (6), às 15h de 5 de novembro, no site do Instituto Consulplan, banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 100, para nível médio, e de R$ 135, para nível superior. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cargos/especialidades, desde que em turnos distintos da realização das provas.

