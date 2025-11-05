Acesse sua conta
Salários de até R$ 5,3 mil e 1500 vagas: inscrições para concurso de prefeitura terminam hoje (5)

Vagas são para profissionais do magistério

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Manaus terminam nesta quarta-feira (5). O certame prevê mil vagas para chamamento imediato e 500 para cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 2,6 mil R$ 5,3 mil

Os cargos são para profissionais do magistério: professores e pedagogos, analistas de nível superior e técnicos de nível médio, sendo 5% reservadas aos candidatos que se declararem Pessoas com Deficiência (PcDs). As cargas horárias de 20 horas a 40 horas semanais.

As inscrições serão, exclusivamente, pela internet, das 15h de segunda-feira (6), às 15h de 5 de novembro, no site do Instituto Consulplan, banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 100, para nível médio, e de R$ 135, para nível superior. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cargos/especialidades, desde que em turnos distintos da realização das provas.

Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus

Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus por Reprodução
Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus por Reprodução
Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus por Reprodução
Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus por Reprodução
Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus por Reprodução
1 de 5
Vagas do concurso da Prefeitura de Manaus por Reprodução

As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de quatro horas e serão realizadas em Manaus, em 7 de dezembro de 2025, sendo de nível médio pela manhã, com fechamento dos portões às 8h, horário de Manaus, e nível superior pela parte da tarde, fechamento dos portões às 14h30.

