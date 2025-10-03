Acesse sua conta
INSS abre vagas para processo seletivo de estagiários; saiba como participar

Seleção é voltada para para candidatos a partir de 16 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:01

INSS
INSS Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu um processo seletivo de estágio para estudantes dos níveis médio, técnico e superior. A fase de pré-inscrição vai até as 12h do dia 21 de outubro, com cadastro realizado pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O processo é voltado para candidatos a partir de 16 anos, que residem na mesma localidade onde pretendem atuar. Pessoas matriculadas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem participar.

Para concorrer, é preciso estar com a matrícula ativa e as obrigações eleitorais regularizadas. Os interessados podem fazer a pré-inscrição para oportunidades em diferentes municípios das cinco regiões do país. Para consultar os locais e cursos superiores disponíveis, acesse o comunicado em “Arquivos do Processo” .

As jornadas são de quatro ou seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, conforme definido pelo supervisor da unidade. O valor da bolsa-auxílio varia conforme o nível de ensino e a carga horária. Também é oferecido auxílio-transporte de R$ 10 por dia estagiado presencialmente.

Pessoas com deficiência continuam recebendo o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS), mesmo com a bolsa de estágio. Além disso, 30% das vagas são reservadas para candidatos pretos ou pardos.

