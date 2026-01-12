Acesse sua conta
Bahia tem concursos públicos com mais de mil vagas imediatas e salários de até R$ 13,2 mil

Inscrições ainda estão abertas para três certames

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:59

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) Crédito: Divulgação

A Bahia tem concursos públicos abertos com mais de mil vagas imediatas ofertadas e salários de até R$ 13,2 mil. Um deles é o certame do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), que publicou edital para o preenchimento de 305 serventias extrajudiciais. O outro é da Prefeitura de Feira de Santana, com 1.000 vagas imediatas e mais 2.000 para cadastro de reserva no cargo de professor. Ainda há vagas para a Universidade Federal (Ufba). 

O concurso do TJ-BA, organizado pelo Cebraspe, é destinado a candidatos com nível superior e oferece vagas para os cargos de notário e registrador, com atuação em diferentes municípios do estado. As inscrições estarão abertas de 6 de março a 5 de abril de 2026, com taxa de R$ 400 tanto para provimento quanto para remoção. As provas estão previstas para o dia 21 de junho de 2026. A remuneração será definida de acordo com a serventia.

Lista de serventias citadas no edital do TJ-BA

Outro concurso com destaque na Bahia é o da Prefeitura de Feira de Santana, que oferta 1.000 vagas imediatas e mais 2.000 para cadastro de reserva no cargo de professor. O salário inicial é de R$ 5.212,34. As inscrições seguem até 22 de janeiro de 2026, com taxa de R$ 110. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 8 de março de 2026.

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) também abriu um concurso público para o cargo de professor do magistério superior. O certame oferece 36 vagas para a Classe A, com denominação de professor assistente, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas.

As inscrições seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema da Ufba. A taxa varia conforme a titulação exigida para a área pretendida: R$ 150 para graduação, aperfeiçoamento ou especialização; R$ 180 para mestrado; e R$ 200 para doutorado. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda, além de doadores de medula óssea, desde que o pedido seja feito entre 2 e 19 de janeiro.

Detalhes das vagas do concurso da Ufba

Cinco dicas para se preparar para concursos

