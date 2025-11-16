VIOLÊNCIA

Polícia investiga duplo homicídio em Feira de Santana com adolescente entre as vítimas

Carro branco parou no local e integrantes dispararam diversas vezes

Monique Lobo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 15:29

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um jovem de uma adolescente foram mortos, na noite deste sábado (15), por disparos de armas de fogo, no bairro Gabriela, em Feira de Santana.

De acordo com informações da Polícia Civil, Esdras Vitor Silva Alves, 25 anos, e Giselle da Silva Oliveira, 16 anos, foram baleados após um veículo de cor branca passar pelo local e os tripulantes efetuarem vários disparos.

Um outro jovem, identificado como Dhouglas Henrique da Silva Ribeiro, de 27 anos, irmão de Gisele, também foi atingido. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e não corre risco de morte.