Chaveiro, mala velha e sacola no metrô: relembre as falsas bombas que geraram pânico em Salvador

Supostos artefatos explosivos mobilizaram agentes do Bope em diversas situações

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:00

Falsas b
Falsas b Crédito: Reprodução/Redes sociais

O suposto artefato explosivo que gerou pânico e parou o Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, por quase cinco horas, na quarta-feira (12), era, na verdade, falso. O motorista do caminhão Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, chegou a desmaiar durante a chegada do Esquadrão Antibomba do Gate e disse ter sido obrigado por bandidos a estacionar a carreta no meio da pista.

Diversas ameaças de supostos itens explosivos geraram caos em Salvador nos últimos anos. A última delas foi no final de outubro, quando um item com formato de granada foi deixado na área de desembarque doméstico do Aeroporto de Salvador. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) interditou a área, mas foi constatado que o objeto era apenas um chaveiro de borracha com formato do explosivo.

Em agosto, uma mala abandonada na rua externa ao Shopping Itaigara fez com que área fosse isolada por algumas horas. Quando chegaram à ocorrência, os agentes constataram que a mala estava vazia e não apresentava risco para as pessoas na região. O objeto foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Um dia depois, a ex-dona da mala, a dentista Paloma Espinheira revelou que o objeto era seu e explicou como ele foi parar no meio da rua. Segundo a dentista, ela usava o item para carregar materiais entre os diversos consultórios onde atua. Mas, após anos de uso e já bastante desgastada, decidiu descartá-la.

“Essa mala está quebrada, não abre direito e na última sexta eu comprei uma nova e descartei essa. Inclusive, agradeci por todos esses anos que ela trabalhou junto comigo. Joguei no lixo do prédio, não abandonei na rua”, explicou.

Em janeiro de 2024, uma sacola com um suposto explosivo gerou pânico na Estação Pirajá. A suspeita da bomba mobilizou um grande número de policiais. "Foram várias viaturas, da companhia da área, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Todas posicionadas para impedir a aproximação das pessoas ", disse um mototaxista, cujo ponto fica defronte à passarela.

Depois de quase 01h30 de trabalho, policiais do Bope constaram que a mala estava vazia. "Ao chegarem, os PMs constataram o fato, isolando o local e acionando o Bope que, após verificação do conteúdo da sacola, descartaram se tratar de um artefato explosivo.", disse nota da PM.

