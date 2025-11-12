SP

Motorista desmaia durante resgate de caminhão com suspeita de bomba no Rodoanel

Vítima ficou por quatro horas presa a artefato explosivo improvisado após assalto

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:43

Motorista desmaiou Crédito: Reprodução

O motorista de um caminhão atravessado no Rodoanel, em Itapecerica da Serra (SP), desmaiou e caiu da cabine do veículo no momento em que foi resgatado por um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar. Ele havia passado cerca de quatro horas amarrado a um artefato que parecia ser uma bomba caseira.

A vítima, que permaneceu consciente, mas desorientada durante todo o tempo, contou ter sido rendida em um assalto seguido de sequestro. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), três homens fugiram depois de obrigá-lo a deixar o caminhão bloqueando totalmente a pista. O caso foi classificado pela agência como de “criticidade alta”.

Suspeita de bomba no Rodoanel 1 de 6

As equipes do Gate chegaram ao local às 8h24, e um helicóptero Águia da PM foi acionado para apoiar a operação. O caminhão, da empresa de logística Sitrex, especializada no transporte internacional de cargas entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, ficou atravessado desde cerca de 5h30, no quilômetro 44 da pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021).

O bloqueio provocou um grande engarrafamento: por volta das 9h, o congestionamento ultrapassava 20 quilômetros, segundo a concessionária SPMar, responsável pela administração do trecho da rodovia.

O que o motorista disse

O condutor contou à concessionária que foi sequestrado por três homens durante um roubo de carga e obrigado a posicionar o caminhão atravessado na pista. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a SPMar confirmaram o relato, mas a Polícia Militar também trabalha com outra hipótese: a de que o homem possa estar “em surto”.

Quando os policiais chegaram, o caminhoneiro estava sozinho na cabine e apresentava “falas desconexas”, segundo o primeiro registro da PM. Imagens aéreas da TV Globo mostram marcas no para-brisa do veículo que parecem ser de tiros.

Origem e destino da carga

O caminhão havia saído do Acre com destino a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ainda não há confirmação sobre o tipo de carga transportada.

Reflexos no trânsito

O congestionamento se estende do km 44 até antes do km 30 do Rodoanel. O tráfego está sendo desviado a partir do km 36, informou a Artesp. Por volta das 8h, uma faixa do sentido capital também precisou ser bloqueada.