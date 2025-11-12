RODOANEL

Suspeita de bomba: motorista atravessa carreta e bloqueia rodovia em SP

Motorista teria sido vítima de sequestro; Gate está no local

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:19

Carreta atravessada na via Crédito: Reprodução/TV Globo

Um caminhão atravessado no km 44 do Rodoanel, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, provoca um enorme engarrafamento de pelo menos 15 quilômetros na manhã desta quarta-feira (12). O bloqueio total na pista sentido Presidente Dutra começou pouco antes das 5h30 e levantou suspeita de bomba dentro do veículo.

De acordo com a concessionária SPMar, responsável pelo trecho, o motorista estava amarrado na cabine ao lado de um artefato de aparência explosiva. O objeto, em formato cilíndrico, estava enrolado em papel alumínio, preso sobre um galão e conectado a fios que se ligavam ao caminhoneiro. Uma imagem mostra ao menos três volumes acoplados ao galão.

Suspeita de bomba no Rodoanel 1 de 6

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado e chegou ao local de helicóptero por volta das 8h20. A via segue interditada enquanto as equipes avaliam a ameaça.

O que o motorista disse

O condutor contou à concessionária que foi sequestrado por três homens durante um roubo de carga e obrigado a posicionar o caminhão atravessado na pista. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a SPMar confirmaram o relato, mas a Polícia Militar também trabalha com outra hipótese: a de que o homem possa estar “em surto”.

Quando os policiais chegaram, o caminhoneiro estava sozinho na cabine e apresentava “falas desconexas”, segundo o primeiro registro da PM. Imagens aéreas da TV Globo mostram marcas no para-brisa do veículo que parecem ser de tiros.

Origem e destino da carga

O caminhão havia saído do Acre com destino a São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ainda não há confirmação sobre o tipo de carga transportada.

Reflexos no trânsito

O congestionamento se estende do km 44 até antes do km 30 do Rodoanel. O tráfego está sendo desviado a partir do km 36, informou a Artesp. Por volta das 8h, uma faixa do sentido capital também precisou ser bloqueada.