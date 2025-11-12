SP

Motorista viveu horas de terror com bomba falsa no Rodoanel

Após horas de tensão, ele acabou desmaiando durante resgate

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:12

Dener Laurito dos Santos Crédito: Reprodução

O artefato que mobilizou o Esquadrão Antibomba do Gate e paralisou o Rodoanel Mário Covas por horas nesta quarta-feira (12) era falso. A confirmação foi feita após a inspeção minuciosa da cabine de uma carreta abandonada na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Segundo o portal G1, o motorista do veículo, identificado como Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, foi encontrado amarrado e em estado de choque dentro da cabine. Ele desmaiou durante o resgate. Natural de Ribeirão Pires, Laurito relatou ter sido obrigado pelos criminosos a estacionar a carreta no meio da rodovia, o que provocou a interdição completa do trecho entre as rodovias Régis Bittencourt e Imigrantes por quase cinco horas.

Antes da chegada da polícia, o caminhoneiro foi achado por outros motoristas, que o viram desorientado e dizendo frases desconexas. Vídeos feitos no local mostram o momento em que populares se aproximam da cabine e encontram o homem preso com cordas.

O Centro de Controle Operacional da concessionária SPMAR, responsável pela via, recebeu o chamado por volta das 5h25. Segundo o registro, o motorista, que havia saído do Acre rumo a São Bernardo do Campo, relatou ter sido vítima de um roubo e sequestro.

Com o alerta, o Rodoanel foi bloqueado nos dois sentidos, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate foi acionado. O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou ao local pouco depois das 8h, levando os especialistas em explosivos.

Quatro horas amarrado

Durante mais de quatro horas, Laurito permaneceu imóvel, com os braços cruzados, dentro da cabine, enquanto a equipe verificava o material suspeito. Após a inspeção, um policial conseguiu ajudá-lo a sair do veículo. O caminhoneiro desmaiou ao pisar na pista e foi socorrido a um hospital da região.

Um cão farejador foi usado na busca por explosivos, mas nada foi encontrado. Com a ameaça descartada, a carreta foi retirada para uma via lateral e o trânsito foi sendo liberado gradualmente a partir das 10h. Ainda assim, o bloqueio causou mais de 40 km de congestionamento.

O caminhão pertence à transportadora Sitrex, que foi procurada pela TV Globo, mas ainda não havia se manifestado até a última atualização da reportagem.