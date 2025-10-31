Acesse sua conta
Dois homens são executados após casa ser invadida por suspeitos armados em Feira de Santana

Outras duas pessoas ficaram feridas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:12

Asiel da Silva Durães (imagem) e Jorge Fonseca da Silva Júnior foram mortos a tiros
Asiel da Silva Durães (imagem) e Jorge Fonseca da Silva Júnior foram mortos a tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois homens foram executados a tiros na noite da última quinta-feira (30), no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, centro-norte da Bahia. As vítimas foram baleadas dentro de uma residência na localidade conhecida como Fazenda Lagoa Doce. Outras duas pessoas ficaram feridas no ataque.

As vítimas foram identificadas pelas autoridades policiais como Jorge Fonseca da Silva Júnior, 22 anos, e Asiel da Silva Durães, 31 anos. Ambos os corpos foram encontrados em um dos quartos da casa.

Testemunhas informaram à Polícia Civil que ao menos cinco homens armados, vestidos com capuzes, invadiram a residência e executaram as vítimas.

Os feridos, dois homens de 31 e 37 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanecem internados. Não há atualizações sobre o estado de saúde deles.

O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana como duplo homicídio e duas tentativas do mesmo crime. “Guias para remoção e necropsia foram expedidas, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar os autores e a motivação dos crimes”, informou a polícia.

Bahia Morte Feira de Santana Violência

