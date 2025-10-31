VIOLÊNCIA

Dois homens são executados após casa ser invadida por suspeitos armados em Feira de Santana

Outras duas pessoas ficaram feridas

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:12

Asiel da Silva Durães (imagem) e Jorge Fonseca da Silva Júnior foram mortos a tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois homens foram executados a tiros na noite da última quinta-feira (30), no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, centro-norte da Bahia. As vítimas foram baleadas dentro de uma residência na localidade conhecida como Fazenda Lagoa Doce. Outras duas pessoas ficaram feridas no ataque.



As vítimas foram identificadas pelas autoridades policiais como Jorge Fonseca da Silva Júnior, 22 anos, e Asiel da Silva Durães, 31 anos. Ambos os corpos foram encontrados em um dos quartos da casa.

Testemunhas informaram à Polícia Civil que ao menos cinco homens armados, vestidos com capuzes, invadiram a residência e executaram as vítimas.

Os feridos, dois homens de 31 e 37 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanecem internados. Não há atualizações sobre o estado de saúde deles.