Três homens da mesma família são suspeitos de estuprar menina de 13 anos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:28
Três homens de uma mesma família foram presos, na cidade Buritirama, no Vale São-Franciscano da Bahia. Eles são suspeitos de cometer estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. Os homens de 45, 47 e 76 anos foram localizados nesta sexta-feira (31), na zona rural do município.
A vítima declarou, durante as investigações do caso, que foi alvo de crimes sexuais desde os nove anos de idade. Um dos suspeitos morava na mesma casa em que a adolescente vivia.
Um dos suspeitos é acusado de ter praticado o estupro quando a vítima ainda era criança ao se aproveitar de um momento em que a menina estava no quintal da própria casa. Os outros dois cometeram abusos com toques e atos ilícitos em momentos distintos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Os três suspeitos foram detidos e encaminhados à unidade policial, onde permanecem custodiados à disposição da Justiça. A adolescente passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).