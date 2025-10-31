Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três homens da mesma família são suspeitos de estuprar menina de 13 anos na Bahia

Jovem sofria abusos desde os 9 anos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:28

Suspeitos foram presos na zona rural de Buritirama
Suspeitos foram presos na zona rural de Buritirama Crédito: Divulgação

Três homens de uma mesma família foram presos, na cidade Buritirama, no Vale São-Franciscano da Bahia. Eles são suspeitos de cometer estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. Os homens de 45, 47 e 76 anos foram localizados nesta sexta-feira (31), na zona rural do município.

A vítima declarou, durante as investigações do caso, que foi alvo de crimes sexuais desde os nove anos de idade. Um dos suspeitos morava na mesma casa em que a adolescente vivia.

Um dos suspeitos é acusado de ter praticado o estupro quando a vítima ainda era criança ao se aproveitar de um momento em que a menina estava no quintal da própria casa. Os outros dois cometeram abusos com toques e atos ilícitos em momentos distintos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados à unidade policial, onde permanecem custodiados à disposição da Justiça. A adolescente passou por atendimento médico e será acompanhada pelo serviço psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Leia mais

Imagem - PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia

PM é alvo de ataque a tiros no interior da Bahia

Imagem - Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia

Mulher morre após ônibus atingir trailer, moto e carros no interior da Bahia

Imagem - Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Tags:

Bahia Polícia Violência

Mais recentes

Imagem - Justiça diz que banca é 'contraditória' e permite que candidato reprovado em cotas tome posse

Justiça diz que banca é 'contraditória' e permite que candidato reprovado em cotas tome posse
Imagem - Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana
Imagem - Mulher é presa por agredir e ameaçar a própria filha no sudoeste da Bahia

Mulher é presa por agredir e ameaçar a própria filha no sudoeste da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada