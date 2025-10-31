POLÍCIA

Três homens da mesma família são suspeitos de estuprar menina de 13 anos na Bahia

Jovem sofria abusos desde os 9 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:28

Suspeitos foram presos na zona rural de Buritirama Crédito: Divulgação

Três homens de uma mesma família foram presos, na cidade Buritirama, no Vale São-Franciscano da Bahia. Eles são suspeitos de cometer estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. Os homens de 45, 47 e 76 anos foram localizados nesta sexta-feira (31), na zona rural do município.

A vítima declarou, durante as investigações do caso, que foi alvo de crimes sexuais desde os nove anos de idade. Um dos suspeitos morava na mesma casa em que a adolescente vivia.

Um dos suspeitos é acusado de ter praticado o estupro quando a vítima ainda era criança ao se aproveitar de um momento em que a menina estava no quintal da própria casa. Os outros dois cometeram abusos com toques e atos ilícitos em momentos distintos.

