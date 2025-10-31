PRESERVAÇÃO

Iniciativa ambiental retira mais de três toneladas de lixo de comunidades pesqueiras na RMS

Parceria entre Acelen e AVSI engaja mais de 500 participantes em três cidades e planta 2.200 mudas na Baía de Todos-os-Santos

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:52

Ações são voltadas à preservação de mangues na Região Metropolitana Crédito: Divulgação

A iniciativa Acelera Pesca, que está em seu segundo ano e apoia 15 organizações de pesca, promoveu mutirões de limpeza e plantio de mudas em comunidades pesqueiras de Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. As localidades foram escolhidas por serem áreas onde a pesca artesanal é parte essencial da cultura e do sustento de centenas de famílias.

As ações tiveram início em Candeias, com a participação de 172 pescadores, marisqueiras e moradores, que retiraram 1,8 tonelada de resíduos do manguezal e plantaram 700 mudas de mangue-preto no distrito de Passé. Em São Francisco do Conde, foram 179 participantes, 573 kg de resíduos coletados e 1.000 mudas plantadas.

Já em Madre de Deus, 150 moradores removeram 1,2 tonelada de lixo e plantaram 500 mudas. Ao todo, 501 pessoas contribuíram para o plantio de 2.200 mudas e a retirada de 3,5 toneladas de resíduos do ecossistema local.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Acelen e a AVSI Brasil. As ações foram definidas a partir do diálogo contínuo com pescadores e marisqueiras do entorno da Refinaria de Mataripe.

“A transição energética só faz sentido se vier acompanhada da transformação social e do cuidado com a faixa costeira. Estamos colhendo resultados porque trabalhamos ao lado de quem conhece a fundo o manguezal”, afirmou João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen.

Preservação

Um dos marcos mais recentes da Acelen foi a conquista do 1º lugar no Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável, com o programa Cuidado com as Comunidades Pesqueiras: um olhar para a saúde, capacitação e desenvolvimento do público da pesca do entorno da Refinaria de Mataripe. O prêmio reconhece iniciativas como Corais da Baía, Mutirões de Saúde, Movimento Replantio e Acelera Pesca.