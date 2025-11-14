BAHIA

Bebê de 1 ano morre engasgada após amamentação em Feira de Santana

Menina foi identificada como Maria Helena Ribeiro

Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:44

Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma bebê de um ano, identificada como Maria Helena Ribeiro, morreu engasgada após amamentação no bairro Tomba, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (12).

A 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana investiga a morte. A Polícia Civil informou que as guias para remoção e necropsia já foram expedidas. As oitivas seguem sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Menino morre com tiro acidental

Um menino de quatro anos, identificado como Calebe Santana Rios, morreu após ser atingido por um tiro acidental ao manusear a arma do pai em Jacobina, no interior da Bahia, na tarde de quinta-feira (13).

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados pela irmã da criança. Ela contou à polícia que Calebe pegou a arma dos pais e acabou atirando em si mesmo acidentalmente. O caso aconteceu no distrito do Junco.