ASTROLOGIA

5 signos viverão um amor profundo nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)

Semana traz intensidade emocional e recomeços nos relacionamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 17 a 23 de novembro promete uma virada no campo amoroso. A energia do período desperta sentimentos profundos e transforma a forma como muitos lidam com o amor. É tempo de olhar para dentro, compreender o que o coração realmente deseja e permitir que emoções antigas deem lugar a novas possibilidades. Esses cinco signos sentirão de forma especial essa onda de amor e renovação emocional.

Touro: Você está pronto para quebrar as próprias regras em nome do amor. Embora costume buscar segurança e estabilidade, algo dentro de você pede intensidade e liberdade. Deixe-se guiar pela curiosidade e pela vontade de viver algo autêntico; uma relação que mude a forma como você enxerga o amor. Esta é a hora de se libertar dos padrões e experimentar novas maneiras de se conectar.

Dica cósmica: O amor cresce quando você se permite ser vulnerável.

Características do signo de Touro 1 de 7

Gêmeos: A vida amorosa ganha fôlego e entusiasmo. É tempo de sair da rotina, reacender o desejo e expressar seus sentimentos com mais clareza. Deixe o medo de lado e fale abertamente sobre o que você quer viver; a comunicação sincera pode aproximar ainda mais quem você ama. Se estiver solteiro, um encontro inesperado pode surpreender.

Dica cósmica: Falar o que sente é o primeiro passo para viver o amor que deseja.

Características do signo de Gêmeos 1 de 8

Câncer: Um novo ciclo começa no amor, e ele vem carregado de emoção e profundidade. É o momento de deixar o passado ir, abrir o coração e se permitir sentir novamente. O amor que chega agora tem tudo para ser transformador, mas depende da sua disposição em encerrar capítulos antigos.

Dica cósmica: Liberar o que dói é o que permite que o novo floresça.

Características de Câncer 1 de 7

Libra: O amor agora pede equilíbrio e autoestima. Depois de um período de autoconhecimento, você entende que estar em um relacionamento saudável não significa se anular. A energia da semana traz confiança e clareza para expressar o que você realmente quer, fortalecendo os laços que valem a pena.

Dica cósmica: Relacionamentos verdadeiros nascem quando você se escolhe primeiro.

Características do signo de Libra 1 de 9

Peixes: Um reencontro ou uma reconexão pode despertar sentimentos intensos. A vida amorosa ganha um novo capítulo, que pede entrega e autenticidade. É hora de seguir a intuição e abrir espaço para o amor que sempre sonhou - aquele que traz cura e transforma de dentro para fora.

Dica cósmica: O amor que é para ser seu sempre encontra o caminho de volta.