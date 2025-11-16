Acesse sua conta
5 signos viverão um amor profundo nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)

Semana traz intensidade emocional e recomeços nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 17 a 23 de novembro promete uma virada no campo amoroso. A energia do período desperta sentimentos profundos e transforma a forma como muitos lidam com o amor. É tempo de olhar para dentro, compreender o que o coração realmente deseja e permitir que emoções antigas deem lugar a novas possibilidades. Esses cinco signos sentirão de forma especial essa onda de amor e renovação emocional.

Touro: Você está pronto para quebrar as próprias regras em nome do amor. Embora costume buscar segurança e estabilidade, algo dentro de você pede intensidade e liberdade. Deixe-se guiar pela curiosidade e pela vontade de viver algo autêntico; uma relação que mude a forma como você enxerga o amor. Esta é a hora de se libertar dos padrões e experimentar novas maneiras de se conectar.

Dica cósmica: O amor cresce quando você se permite ser vulnerável.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Gêmeos: A vida amorosa ganha fôlego e entusiasmo. É tempo de sair da rotina, reacender o desejo e expressar seus sentimentos com mais clareza. Deixe o medo de lado e fale abertamente sobre o que você quer viver; a comunicação sincera pode aproximar ainda mais quem você ama. Se estiver solteiro, um encontro inesperado pode surpreender.

Dica cósmica: Falar o que sente é o primeiro passo para viver o amor que deseja.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Câncer: Um novo ciclo começa no amor, e ele vem carregado de emoção e profundidade. É o momento de deixar o passado ir, abrir o coração e se permitir sentir novamente. O amor que chega agora tem tudo para ser transformador, mas depende da sua disposição em encerrar capítulos antigos.

Dica cósmica: Liberar o que dói é o que permite que o novo floresça.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra: O amor agora pede equilíbrio e autoestima. Depois de um período de autoconhecimento, você entende que estar em um relacionamento saudável não significa se anular. A energia da semana traz confiança e clareza para expressar o que você realmente quer, fortalecendo os laços que valem a pena.

Dica cósmica: Relacionamentos verdadeiros nascem quando você se escolhe primeiro.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Peixes: Um reencontro ou uma reconexão pode despertar sentimentos intensos. A vida amorosa ganha um novo capítulo, que pede entrega e autenticidade. É hora de seguir a intuição e abrir espaço para o amor que sempre sonhou - aquele que traz cura e transforma de dentro para fora.

Dica cósmica: O amor que é para ser seu sempre encontra o caminho de volta.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Amor Touro Gêmeos Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

