Apresentadora da TV Globo e Bernardinho terminam namoro após 1 ano e meio juntos

Término aconteceu há um mês, em decisão mútua

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:58

Ana Paulo Araújo e Bernardinho
Ana Paulo Araújo e Bernardinho Crédito: Reprodução

Chegou ao fim o namoro de Bernardinho e Ana Paula Araújo. O técnico da seleção brasileira de vôlei masculino e a apresentadora do Bom Dia Brasil, da Globo, ficaram juntos por um ano e meio, e decidiram colocar um ponto final no relacionamento há um mês, em decisão mútua. A informação foi publicada pelo portal F5.

Um dos técnicos mais vitoriosos da história do esporte nacional, Bernardinho sempre manteve a vida pessoal de forma privada. O mesmo com a jornalista, que também costuma a preservar a intimidade e raramente expõe detalhes sobre seus relacionamentos. Ana Paula sempre se esquivou quando perguntada sobre o romance com Bernardinho, que começou em junho de 2024, antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris.

De acordo com o Veja Gente, apesar de discretos nas redes sociais, o então casal não escondia o namoro dos amigos próximos, saindo para jantar sempre em companhias mais chegadas. Ainda segundo o veículo, os dois acabaram em uma boa, "sem brigas, nem rusgas". O motivo teria sido a agenda atribulada de ambos. A apresentadora foi quem deu o ponto final, por ter chegado à conclusão que o romance tinha esfriado tanto que eles haviam virado apenas amigos.

Até o momento, nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o término ou os motivos que levaram o fim do casal. 

