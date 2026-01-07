Acesse sua conta
Com diária de R$ 9 mil, veja pousada de luxo construída por Caio Castro em Morro de São Paulo

Propriedade de alto padrão fica localizada a poucos metros do mar

  Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 19:49

Empreendimento de luxo construido por Caio Castro chama atenção em Morro de São Paulo
O ator Caio Castro tem passado uma temporada em Morro de São Paulo, na Bahia, ao lado da namorada, a modelo Vitória Bohn. Além das férias e tempo de calmaria, o ator está no local a negócios, já que é idealizador e proprietário de uma pousada que ele acaba de construir na região.

Batizada de Mansão Real, a propriedade de alto padrão fica localizada a poucos metros do mar, tem oito suítes e capacidade para receber até 23 hóspedes.

Pousada de luxo

Empreendimento de Caio Castro em Morro de São Paulo
Empreendimento de Caio Castro em Morro de São Paulo

"Sempre acreditei que os sonhos precisam de lugar. Esse é um deles. Morro de São Paulo. Alguns sonhos a gente não adia. A gente constrói. Vivendo isso agora. Mansão Real, Morro de São Paulo. O sonho saiu do papel. E tá acontecendo agora", compartilhou Caio nas redes sociais, no fim do ano passado.

A área externa reúne piscina e iluminação cênica, que remete a uma praia particular, jardim com paisagismo tropical, áreas abertas de convivência e fire pit, pensados para uso coletivo e lazer ao ar livre. As acomodações estão distribuídas em duas suítes com cama king e cama auxiliar, quatro suítes com cama queen e cama auxiliar e duas suítes com camas de solteiro.

Na parte interna, a mansão dispõe de cozinha completa e sala ampla integrada, adequadas para receber grandes grupos. A estrutura inclui ainda área gourmet, churrasqueira, academia, sauna, campinho de futebol e outras áreas de lazer externas. A pousada aceita apenas locação a partir de no mínimo três noites, que fica por R$ 27.161.

