RESIDÊNCIA DE LUXO

Com diária de R$ 9 mil, veja pousada de luxo construída por Caio Castro em Morro de São Paulo

Propriedade de alto padrão fica localizada a poucos metros do mar

Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 19:49

Empreendimento de luxo construido por Caio Castro chama atenção em Morro de São Paulo Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Caio Castro tem passado uma temporada em Morro de São Paulo, na Bahia, ao lado da namorada, a modelo Vitória Bohn. Além das férias e tempo de calmaria, o ator está no local a negócios, já que é idealizador e proprietário de uma pousada que ele acaba de construir na região.

Batizada de Mansão Real, a propriedade de alto padrão fica localizada a poucos metros do mar, tem oito suítes e capacidade para receber até 23 hóspedes.

"Sempre acreditei que os sonhos precisam de lugar. Esse é um deles. Morro de São Paulo. Alguns sonhos a gente não adia. A gente constrói. Vivendo isso agora. Mansão Real, Morro de São Paulo. O sonho saiu do papel. E tá acontecendo agora", compartilhou Caio nas redes sociais, no fim do ano passado.

A área externa reúne piscina e iluminação cênica, que remete a uma praia particular, jardim com paisagismo tropical, áreas abertas de convivência e fire pit, pensados para uso coletivo e lazer ao ar livre. As acomodações estão distribuídas em duas suítes com cama king e cama auxiliar, quatro suítes com cama queen e cama auxiliar e duas suítes com camas de solteiro.