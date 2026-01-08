Acesse sua conta
Vilarejo a 1,5 mil metros de altitude tem clima mais europeu entre os destinos do Brasil

Saiba como aproveitar o frio e as paisagens da famosa Suíça Mineira

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:00

Explore as trilhas e a gastronomia internacional neste distrito encantador
Crédito: Giuliano Maiolini/Wikimedia Commons

Você busca um destino que une frio e aconchego? Monte Verde se destaca na Serra da Mantiqueira por seu visual deslumbrante e pela altitude elevada que atrai milhares de turistas todos anos.

O segredo das temperaturas baixas da vila

A cidade de Camanducaia, em Minas Gerais, abriga esse tesouro a mais de 1.500 metros de altitude. Consequentemente, a pressão menor faz a temperatura cair, criando um clima agradável sempre, mesmo nos dias ensolarados.

Os segredos de Minas Gerais

Grão Mogol fica na Cordilheira do Espinhaço

Durante o inverno, os termômetros registram marcas negativas com facilidade. Contudo, mesmo no verão, o calor raramente passa dos 25°C, atraindo quem foge do sol forte e busca um ar puro.

Tradição e beleza em cada esquina mineira

As construções lembram os Alpes, reforçando a fama de possuir um "clima europeu". Por isso, caminhar entre as araucárias traz uma sensação de paz e desconexão total da rotina pesada do cotidiano.

A gastronomia também desempenha um papel fundamental na recepção dos viajantes. Além dos fondues, as montanhas e o nevoeiro constante tornam a estadia muito especial para quem aprecia uma boa refeição.

Atividades incríveis na Serra da Mantiqueira

Os casais encontram em Monte Verde o cenário perfeito para fotos românticas. No entanto, o distrito também oferece trilhas e passeios de bicicleta para quem ama adrenalina e contato direto com matas.

Independentemente da duração da viagem, a hospitalidade local impressiona a todos. Certamente, é o destino ideal para quem deseja relaxar e provar sabores marcantes e variados da culinária mineira e também internacional.

