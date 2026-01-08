Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 20:47
Com a chegada de Rogério (Du Moscovis) e as vilanias de Arminda (Grazi Massafera), o clima tem ficado cada vez mais tenso em “Três Graças”. No capítulo desta quinta-feira (8), Josefa (Arlete Salles) conta a Gerluce (Sophie Charlotte) que Arminda e Ferette (Murilo Benício) planejam matar Rogério.
Gerluce segue orientação de Rogério e não conta nada do plano a Paulinho (Romulo Estrela). Lígia (Dira Paes) fica sabendo da volta de Rogério por Gerluce. Joélly (Alana Cabral) avisa a Raul (Paulo Mendes) que Lígia já sabe que ele é o pai de seu filho. Vicente (Marcello Escorei) entra com Ferette na casa de Arminda. Ferette pega a arma de Vicente e atira contra Rogério.
Arminda em Três Graças
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.