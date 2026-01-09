4 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar nesta sexta-feira (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:14
A sexta-feira chega com uma energia mais sóbria, mas extremamente eficiente. O céu favorece quem precisa de ordem, clareza e estabilidade. E alguns signos sentem isso com mais força, como se a vida finalmente entrasse nos trilhos.
Você se sente no controle. Decisões importantes fluem com segurança e lucidez.
Estabilidade emocional e produtividade. Um dia que rende no amor e no trabalho.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Clareza sobre metas e futuro profissional. Ótimo momento para planejar.
Parcerias certas avançam. O que é sólido permanece.
O drink que combina com cada signo
Áries precisa desacelerar.
Gêmeos deve cuidar da mente.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer resolve pendências no diálogo.
Leão organiza finanças.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra faz uma limpeza emocional.
Sagitário foca na carreira.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Aquário encerra ciclos.
Peixes ajusta relações.