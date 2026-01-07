GANHO MILIONÁRIO

Apresentador da Globo já ganhou R$ 19 milhões na Mega-Sena da Virada; saiba o que ele fez com dinheiro

Ex-apresentador da Globo recebeu notícia através de amigos e familiares

Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:51

Ex-apresentador Crédito: Reprodução

Ganhar na Mega-Sena é o sonho de muitos brasileiros, e alguns famosos já conseguiram ter boa sorte com os números e faturaram uma bolada. Entre eles, o apresentador André Marques.

Na virada do ano de 2014 para 2015, André Marques ganhou na Mega-Sena da Virada e embolsou uma boa grana, e teve a vida transformada.

Na época, ele soube da vitória através de amigos e familiares que acompanharam o sorteio. Segundo o E-Investidor, do Estadão, o apresentador ganhou na quina e levou R$ 19 milhões.