Apresentador da Globo já ganhou R$ 19 milhões na Mega-Sena da Virada; saiba o que ele fez com dinheiro

Felipe Sena
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:51
Ganhar na Mega-Sena é o sonho de muitos brasileiros, e alguns famosos já conseguiram ter boa sorte com os números e faturaram uma bolada. Entre eles, o apresentador André Marques.
Na virada do ano de 2014 para 2015, André Marques ganhou na Mega-Sena da Virada e embolsou uma boa grana, e teve a vida transformada.
André Marques
Na época, ele soube da vitória através de amigos e familiares que acompanharam o sorteio. Segundo o E-Investidor, do Estadão, o apresentador ganhou na quina e levou R$ 19 milhões.
A vitória de André Marques se tornou pública após Cissa Guimarães, ex-colega da Globo, revelar a vitória durante um programa. Ele aproveitou o dinheiro para investir em negócios próprios e aplicações financeiras.